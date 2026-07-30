23 anni di musica lirica a Novafeltria: ecco il programma dei concerti estivi

Si parte venerdì 7 Agosto 2026 al Teatro Sociale di Novafeltria, una tappa anche a Ravenna

Un legame che attraversa l'oceano, unendo la vivace energia di New York alle suggestive e storiche valli del Montefeltro. In Valmarecchia, con una tappa anche a Ravenna, torna protagonista la grande musica operistica con il secondo Summer Program firmato da Classic Lyric Arts, sotto la direzione artistica del maestro Glenn Morton. Un'iniziativa che rinnova e consolida una collaborazione d'eccellenza con l'Accademia lirica Voci nel Montefeltro.

Questo straordinario percorso formativo e culturale celebra quest'anno un traguardo eccezionale: ventitré anni che Novafeltria accoglie giovani talenti e artisti di fama internazionale provenienti dai cinque continenti.

Una felice intuizione originaria del Maestro Fabbri ha contribuito a fare di Novafeltria il centro nevralgico della musica lirica e punto di riferimento come centro di produzione operistica per il centro Italia, grazie soprattutto alla sensibilità e visione lungimirante dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Stefano Zanchini e dalla sua giunta, che ha saputo eleggere a pieno titolo Novafeltria a vera e propria "Città della Musica".

Proprio a Novafeltria e ai suoi amministratori va il profondo e sentito ringraziamento dei direttori di Voci nel Montefeltro, Ubaldo Fabbri e Aldona Grzesiukiewicz, per aver creduto fin dal primo giorno in un progetto capace di trasformare il territorio in un laboratorio internazionale di altissimo profilo artistico, dove la tradizione vocale italiana viene tramandata alle nuove generazioni di cantanti d'oltreoceano.

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