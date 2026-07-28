Rimini: auto esce dal parcheggio e si scontra con una bici. Donna ricoverata in gravi condizioni

La signora, alla guida della bicicletta, ha 86 anni. È ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena

Un incidente stradale è avvenuto oggi (28 luglio), intorno alle 13, in piazzale Bornaccini a Rimini. Una donna di 86 anni, di Rimini, in sella a una bicicletta, è stata ricoverata in ospedale, in codice di massima gravità, dopo lo scontro con un'automobile. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto con il personale del 118: dai primi riscontri l'auto, guidata da una 53enne di Cesena, usciva dall'area di parcheggio, quando è avvenuto l'impatto con la bicicletta dell'86enne. Quest'ultima è stata portata in ambulanza all'ospedale Infermi e da lì trasferita in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono sotto stretto monitoraggio.