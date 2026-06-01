24 Ore di San Marino 2026, al via la regata tra Rimini e Riccione

Il 6 giugno parte la competizione velica ispirata a Le Mans

Il 6 giugno alle ore 15 prenderà il via l’edizione 2026 della 24 Ore di San Marino, la regata organizzata dallo Yachting Club San Marino sotto l’autorità della Federazione Sammarinese Vela.

Si tratta di un evento che unisce sport, strategia e spettacolo, con una formula ispirata alla celebre 24 Ore di Le Mans: gli equipaggi possono infatti effettuare cambi a bordo e soste tecniche con veri e propri “pit stop” durante la gara.

La vittoria andrà all’imbarcazione che, nel corso delle 24 ore, riuscirà a completare il maggior numero di giri su un percorso di 12 miglia tracciato tra tre vertici fissi compresi tra Rimini e Riccione.

La regata è particolarmente suggestiva perché consente di vivere la navigazione senza interruzioni, attraversando sia il giorno che la notte in mare aperto.