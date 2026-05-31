San Marino in lutto per Mariella Mularoni: domani scuole e uffici chiusi dal pomeriggio

Dalle 14 saranno chiusi uffici pubblici, scuole e società partecipate. I funerali di Stato si svolgeranno alle 15 nella Pieve

La Repubblica di San Marino osserverà domani una giornata di lutto nazionale per la scomparsa del Segretario di Stato alla Sanità ed ex Capitano Reggente Mariella Mularoni di 63 anni. Prevista l’esposizione delle bandiere a mezz’asta, la sospensione degli spettacoli pubblici e un minuto di silenzio alle 9.

Dalle 14 saranno chiusi uffici pubblici, scuole e società partecipate. I funerali di Stato si svolgeranno alle 15 nella Pieve.

Garantiti i servizi sanitari essenziali, mentre le attività ambulatoriali pomeridiane saranno sospese. Annullati anche eventi pubblici e manifestazioni sportive: la Federcalcio ha disposto la chiusura degli impianti e il rinvio delle gare in programma.

Numerosi i messaggi di cordoglio da istituzioni, associazioni e mondo dello sport, che si stringono attorno alla famiglia di Mariella Mularoni.