Bellaria, momenti di panico in acqua: sei anziani rischiano di annegare

In cinque portati in ospedale

Momenti di panico alle 16.40 circa di oggi (domenica 31 maggio), nelle acque del bagno 44 di Bellaria Igea Marina, con sei anziani che hanno rischiato di morire di annegamento. Uno di essi è stato il primo ad andare in difficoltà: gli altri hanno cercato di aiutarlo, ma la situazione è precipitata. A evitare gravi conseguenze l'intervento di quattro marinai di salvataggio, che hanno portato a riva gli anziani, uno di loro rianimato dopo l'arresto cardiaco. In cinque sono stati portati in ospedale, il sesto, invece, era in buone condizioni ed è tornato nella sua camera d'albergo. Sul posto il personale della Capitaneria di Porto e del 118.