25 anni di Nuove Idee Nuove Imprese: dalle radici solide alle sfide dell’AI

Traguardi raggiunti e sfide per il futuro

Ha un quarto di secolo ma la vitalità e la freschezza sono quelle delle origini. Nuove Idee Nuove Imprese ha celebrato ieri pomeriggio i suoi primi 25 anni e ha posto le basi per il proprio futuro con un evento partecipato che ha radunato soci, partner, imprese e istituzioni al Centro Congressi SGR.

Due i temi fondamentali che sono emersi nel corso dell’incontro, organizzato in collaborazione con Fattor Comune: la lungimiranza che, nel 2002, ha riunito allo stesso tavolo enti della Romagna e della Repubblica di San Marino, portando alla nascita della business plan competition, e le sfide che attendono nei prossimi anni il tessuto imprenditoriale, in particolar modo l’innovazione e intelligenza artificiale.

“Nel 2002 Nuove Idee Nuove Imprese era un progetto davvero innovativo, nato dalla visione importante dei soci, quattro enti di San Marino e quattro della Romagna, che tuttora ci sostengono – le parole in apertura del Presidente dell’Associazione, Maurizio Focchi -. Abbiamo radici solide e numeri importanti, un bagaglio consolidato che ci spinge a guardare verso un futuro nel quale vogliamo essere parte di un sistema per l’innovazione”.

Da parte del Presidente Focchi anche un ricordo al suo predecessore, Lugi Gambarini, “fondamentale per la crescita di Nuove Idee Nuove Imprese” e il ringraziamento a tutti i soci e i partner che sostengono l’iniziativa.

Nonostante una fitta agenda di impegni anche il Presidente della Regione Emilia – Romagna Michele De Pescale ha voluto portare il suo saluto all’evento che ha celebrato i 25 anni della business plan competition.

“Grazie a questa iniziativa lungimirante -ha dichiarato- tante idee imprenditoriali sono nate e hanno trovato casa nella nostra Regione. Per quanto riguarda l’innovazione, siamo davanti ad una curva che dobbiamo saper cogliere. L’intelligenza artificiale è una sfida non scontata. La Regione ha fatto investimenti strategici, a livello europeo, per saperla governare, ma che questo determini ricadute sul nostro territorio regionale è una sfida tutta da vincere. Abbiamo sviluppato un ecosistema molto fertile per le prime fasi dell’innovazione e Nuove Idee Nuove Imprese si inserisce molto bene in questo tessuto. Ora dobbiamo far sì che l’innovazione prodotta trovi capitali e investimenti per restare nel nostro territorio”.

Sull’importanza del lavoro condiviso tra enti della Romagna e della Repubblica di San Marino si è soffermato il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. “Un rapporto non solo opportuno, ma necessario – ha detto -. Nuove Idee Nuove Imprese ha fatto un lavoro straordinario in questo senso”. Da parte del primo cittadino anche un annuncio importante: “Il Comune tornerà a sostenere fattivamente dal punto di vista economico questo bel progetto”.

Significativa la presenza degli enti e delle associazioni che promuovono e supportano il sistema delle imprese.

Carlo Battistini, Presidente della Camera di Commercio della Romagna, ha sottolineato che, di fronte ad un lieve calo nel numero delle imprese in Emilia – Romagna, le imprese innovative fanno registrare un +16% e ha posto l’attenzione sulla crescita, certificata dal report dell’ISTAT sulla tecnologia, dell’utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale, raddoppiato nel 2025.

Il Presidente di Confindustria Romagna, Mario Riciputi, ha alzato l’asticella, sottolineando la necessità di creare un ecosistema nella Romagna dove far collaborare tutti gli attori.

Emanuele Rossini, Presidente di ANIS (Associazione Nazionale Industria San Marino), ha ribadito la bontà del progetto Nuove Idee Nuove Imprese che in questi 25 anni ha accompagnato talenti e aspiranti imprenditori in un percorso di crescita, contribuendo allo sviluppo del tessuto economico locale.

Di grande ispirazione l’intervento di Alec Ross, esperto di politiche tecnologiche, imprenditore e autore. Un curriculum che parla da solo quello del professore della Bologna Business School, che ha ricoperto il ruolo di Senior Advisor for Innovation per Hilary Clinton durante il suo mandato di Segretario di Stato e quello di Coordinatore per il comitato Technology & Media Policy durante la campagna presidenziale di Barack Obama.

“I cambiamenti dei prossimi dieci anni saranno più dirompenti di quelli che sono avvenuti negli ultimi trenta”, ha detto, riferendosi in particolar modo alla diffusione dell’intelligenza artificiale. “In Italia – ha spiegato – siamo ancora indietro su questo fronte. Dobbiamo cambiare mentalità, capire cos’è l’A.I. e i risvolti che può avere, in particolare quella agentica, che assumerà un’importanza sempre maggiore in questo Paese”.

Da Alec Ross anche un messaggio di forte ottimismo: “È un bel momento per investire, non bisogna avere paura di andare all’attacco. In Italia ci sono i talenti, ma bisogna fare qualcosa per farli sviluppare qui. Occorre dare più responsabilità ai giovani e bisogna fare squadra, perché solo così si vince. È importante fare progetti condivisi, per esempio nel campo della formazione”.

Interessante e ricca di spunti anche la tavola rotonda sull’imprenditorialità locale e le sfide dell’innovazione che, stimolati dalle domande di Diego De Simone, ha visto protagonisti gli imprenditori del territorio Neni Rossini (Presidente SIT Group), Alfredo Aureli (Presidente Aetna Group), Davide Stefanelli (Presidente Vem Sistemi) e Demis Diotallevi, Direttore Generale del Gruppo SGR, da quest’anno main partner di Nuove Idee Nuove Imprese.

Infine, due testimonianze concrete, quelle di Constantin Florea di FLEAi e Claudia Guidi di

NuHpro, due startup protagoniste delle passate edizioni che hanno raccontato il proprio percorso di crescita, evidenziando l’impatto della partecipazione a Nuove Idee Nuove Imprese.

Prima del taglio della torta anche il lancio ufficiale dell’edizione 2026, con le candidature già aperte e possibilità di iscrivere gratuitamente la propria idea d’impresa entro il 31 maggio sul sito https://www.nuoveideenuoveimprese.it/.

Il nuovo capitolo di Nuove Idee Nuove Imprese è già iniziato.