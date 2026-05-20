Riccione, violento scontro tra auto e scooter a Raibano: interviene l’elisoccorso

Grave incidente questa mattina attorno alle 9.30

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 20 maggio, attorno alle ore 9.30, nei pressi dell’inceneritore di Raibano, a Riccione.

Secondo una prima ricostruzione, una Nissan Micra guidata da una donna di circa trent’anni stava uscendo da via Molara e, mentre svoltava a sinistra in direzione monte, si è scontrata con uno scooter TMAX condotto da un uomo di circa 50 anni. L’impatto è stato particolarmente violento: lo scooter è stato sbalzato per diversi metri sull’asfalto e il motociclista ha riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno provveduto alla gestione della viabilità e ai rilievi del sinistro per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Considerate le condizioni critiche del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nelle immediate vicinanze dell’incidente. L’uomo è stato successivamente trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.