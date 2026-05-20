Emilia Romagna: scuola al via il 31 agosto
Il piano regionale per conciliare lavoro e famiglia
In Emilia-Romagna le scuole primarie riapriranno già dal 31 agosto con due settimane di attività dedicate ai bambini dai 6 agli 11 anni. Il nuovo servizio, organizzato con educatori esterni sul modello del pre e post scuola, coinvolgerà 42 Comuni e potrà interessare fino a 100mila famiglie.
La Regione investirà 3 milioni di euro per la prima sperimentazione estiva, mentre dal 2027 il progetto diventerà stabile con un finanziamento annuo da circa 10 milioni. Orari e costi varieranno in base alle decisioni dei singoli Comuni.
Il presidente della Regione Michele de Pascale e l’assessora alla Scuola Isabella Conti spiegano che la misura nasce per aiutare le famiglie nel periodo più difficile tra fine estate e inizio scuola, evitando modifiche pesanti al calendario scolastico tradizionale.