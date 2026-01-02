52 vite salvate e 45 km di costa presidiati: il bilancio 2025 della Guardia Costiera

Sanzioni per oltre 107.000 euro e 18 verbali per sicurezza navale

Nel 2025 la Capitaneria di porto di Rimini e gli uffici periferici hanno garantito prontezza operativa H24 per la sicurezza in mare, la navigazione, la balneazione e la tutela dell’ambiente.

Gli equipaggi delle motovedette hanno prestato soccorso e tratto in salvo 52 persone tra marittimi, diportisti e bagnanti.

L’operazione “Mare e laghi sicuri 2025” ha coperto 45 km di costa, con personale a terra e in mare pronto a intervenire.

I controlli sul demanio e sulle concessioni hanno interessato stabilimenti balneari e strutture turistiche per garantire la libera fruizione della costa.

Sono stati deferiti 32 soggetti per reati legati a demanio, ambiente, sicurezza della navigazione e alimentare.

Le sanzioni amministrative elevate sono state 511, per un totale di circa 107.000 euro.

Nell’ambito della filiera ittica, sono stati effettuati 2.000 controlli, con 146 sanzioni (circa 180.000 euro) e 68 sequestri per un totale di 4 tonnellate di prodotti ittici.

Per la sicurezza delle unità navali sono stati elevati 18 verbali per un importo complessivo di circa 18.000 euro.

La Capitaneria ha partecipato a eventi pubblici e sportivi, tra cui “Rimini Wellness 2025” e le “Guardiacostiadi”.

