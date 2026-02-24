Altarimini

Un boato sveglia la città: assalto nella notte al Postamat di Santarcangelo

Almeno due persone in azione, poi la fuga dopo l’allarme: le immagini dei malviventi

A cura di Grazia Antonioli Redazione
24 febbraio 2026 08:43
Un boato sveglia la città: assalto nella notte al Postamat di Santarcangelo - Dove c'era il postamat
Dove c'era il postamat
Santarcangelo di Romagna
Cronaca
Condividi

Un boato poco prima delle 3 di notte ha svegliato Santarcangelo: ignoti malviventi hanno fatto saltare il Postamat in pieno centro in Piazza Marconi. Secondo i primi riscontri sarebbero almeno due le persone coinvolte nell'episodio. Il bancomat è stato letteralmente estratto e portato via dai malviventi che sarebbero poi fuggiti una volta scattato l'allarme.

I primi accertamenti condotti dai Carabinieri hanno permesso di individuare il mezzo: una Alfa Romeo bianca, utilizzata per la fuga precedentemente rubata. I militari hanno rintracciato la proprietaria ancora ignara del furto.

Le immagini riprese dai cittadini e condivise sui social mostrano due persone armeggiare attorno al Postamat. Il boato è stato talmente forte che si è sentito anche a grande distanza. Non è la prima volta che lo sportello esterno delle Poste viene attaccato da ignoti ladri. Era già successo il 4 ottobre 2019 (vedi notizia)

Ancora da quantificare il bottino e l'ammontare del danno.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini