Non solo cena ma anche discoteca però senza autorizzazione: Polizia interrompe festa abusiva

Sanzionato un ristorante della provincia per serata danzante abusiva e violazioni acustiche

La Polizia di Stato di Rimini è intervenuta in un locale riscontrando diverse irregolarità, tra cui l’organizzazione di una serata musicale e danzante senza autorizzazioni.

L’attività di verifica, avviata anche attraverso il monitoraggio dei social network come Facebook e Instagram, ha portato gli agenti della Polizia Amministrativa della Questura di Rimini a individuare un ristorante che pubblicizzava un evento settimanale con la dicitura “Feel the Rhythm, Dinner e Dj Set”.

Giunti sul posto nel fine settimana del 31 gennaio, gli operatori hanno constatato che era in corso una vera e propria serata danzante, con musica ad alto volume udibile anche all’esterno, giochi di luce colorati e numerosi avventori intenti a ballare.

All’interno erano presenti un addetto alla sicurezza, una deejay impegnata a mixare brani e un impianto luci tipico delle discoteche, elementi non compatibili con la semplice licenza di ristorazione e con i requisiti minimi di sicurezza previsti.

Dopo aver disposto l’abbassamento della musica e agevolato l’uscita dei clienti, gli agenti hanno denunciato il titolare per esercizio abusivo di attività danzante in assenza di agibilità dei locali, multandolo inoltre per la mancanza della licenza di trattenimento musicale e per violazioni della normativa sull’inquinamento acustico.