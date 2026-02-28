8 marzo, tanti eventi a Santarcangelo: torna anche la partita benefica tra cantanti e musicisti

Venerdì 6 marzo l’intitolazione di un parco a Lea Garofalo. Ripristinata la targa dedicata a Lorena Vezzosi

Anche per il 2026 l’Amministrazione comunale si prepara a celebrare la Giornata internazionale della donna con la decima edizione della rassegna “Votes for Women!” che propone spettacoli, momenti di riflessione, laboratori e iniziative istituzionali per celebrare l’8 marzo.

Il primo evento è in programma giovedì 5 marzo con un nuovo appuntamento del Laboratorio diffuso di pratiche gentili, promosso da Ausl Romagna con il sostegno dell’Amministrazione comunale: alle ore 15 alla Casa della Comunità (via Pedrignone 3) si svolgerà l’incontro “La gentilezza che protegge”, che sarà focalizzato sul tema della volenza contro le donne per riflettere su pratiche in grado di rompere l’isolamento, generare fiducia e rafforzare le reti di sicurezza tra le persone.

Venerdì 6 marzo alle ore 9,15, invece, è in programma l’intitolazione del parco compreso tra le vie Cesare Pavese e Salvatore Quasimodo a Lea Garofalo, testimone di giustizia e vittima della ‘ndrangheta. Oltre agli Amministratori comunali, saranno presenti anche i bambini e le bambine di alcune classi quarte della scuola Pascucci che leggeranno alcuni brani in memoria di Lea Garofalo.

“L’iniziativa – spiega l’assessora alle Pari opportunità Angela Garattoni – dà prosecuzione all’impegno che come Giunta avevamo preso nei confronti degli studenti dell’istituto Molari, i quali avevano chiesto all’Amministrazione comunale di riequilibrare la toponomastica cittadina procedendo con l’intitolazione nei confronti di figure femminili”.

“La decisione di intitolare l’area verde in ricordo di una delle donne simbolo per la lotta alla mafia, nata nell’ambito del progetto dell’Amministrazione comunale Ho a cuore Santarcangelo, che ha visto anche la partecipazione di Anpi per i racconti a studenti e studentesse sui temi della legalità, della lotta alle mafie e dell’antifascismo – prosegue l’assessora Garattoni – è dovuto al fatto che proprio nelle dirette vicinanze si trova l’immobile confiscato alla criminalità organizzata che, entrato a far parte delle proprietà comunali, ospita ora un percorso di autonomia dedicato ai ragazzi neomaggiorenni”.

Due invece gli appuntamenti di sabato 7 marzo: alle ore 17,30 la biblioteca Baldini propone un nuovo incontro della rassegna Letture Liminali con la presentazione del libro di Manolo Farci “Quel che resta degli uomini. Sulla mascolinità”. Alle ore 21,15 la Filodrammatica Lele Marini porterà in scena al teatro Il Lavatoio lo spettacolo “Dòni”, in omaggio a Giuliana Rocchi, ideato e diretto da Liana Mussoni. Il biglietto di ingresso ha un costo di 12 euro, per informazioni 340/2618092.

Domenica 8 marzo, invece, la sala del Consiglio comunale ospiterà l’istituzione formale del Tavolo di lavoro sulle Pari Opportunità. L’iniziativa, in programma alle ore 11, ha lo scopo di condividere obiettivi, modalità organizzative e prospettive di sviluppo del Tavolo, con l’intento di inquadrarne l’attività nell’ambito dei Patti di collaborazione, valorizzando il contributo delle istituzioni, delle associazioni, del Centro Antiviolenza e di tutti i soggetti che in questi mesi hanno partecipato con impegno e competenza.

“L’obiettivo è consolidare una rete stabile e strutturata – dichiara l’assessora alle Pari Opportunità Angela Garattoni – ma allo stesso tempo flessibile, capace di programmare in modo coordinato azioni culturali e di sensibilizzazione sui temi delle pari opportunità, della parità di genere e del contrasto alla violenza sulle donne, con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni. Per l’occasione verrà condivisa una bozza di patto, che diventerà definitivo una volta accolte le eventuali proposte, e una descrizione sintetica dei patti di collaborazione e del loro funzionamento”.

Lunedì 13 aprile, invece, lo stadio Valentino Mazzola ospiterà una nuova Partita dei Diritti, che vedrà sfidarsi cantanti e musicisti, questa volta per devolverne il ricavato a favore di Rompi il Silenzio. L’ingresso sarà a offerta libera.

Domenica 26 aprile alle ore 21 al teatro Lavatoio è in programma la seconda parte dello spettacolo in omaggio a Franca Rame “Una vita all'improvvisa”, a cura dell’associazione Circolo dei Malfattori in collaborazione con il Coordinamento donne dell’Anpi “Alba Mini” Santarcangelo.

“Nel frattempo – dichiarano la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni e l’assessora alle Pari opportunità Angela Garattoni – abbiamo installato nuovamente la targa in memoria di Lorena Vezzosi apposta sulla panchina rossa di piazza Marconi. Rispetto alla precedente, questa volta è stata avvitata a tutti e quattro gli angoli, così da essere più resistente agli atti vandalici. Rompere, imbrattare, sporcare i beni pubblici è sempre un atto spregevole che danneggia la collettività: ma in questo caso risulta ancor più grave per il significato che la targa porta con sé e che noi, come Amministrazione comunale, continueremo sempre a diffondere e mantenere".

A partire da domenica 8 marzo, infine, sarà possibile accedere alla pagina web tulosai.rompiilsilenzio.org, un progetto finanziato da Nora, ActionAid e dall’Unione Europea per prevenire e contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme.