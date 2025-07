A 10 anni scrive un libro per salvare gli squali: la missione di Brenno parte da Cattolica

“Mi sono sempre piaciuti gli squali, è il mio animale preferito da sempre"

Ha appena 10 anni, ma le idee molto chiare: vuole salvare gli squali e da grande farà il biologo veterinario. Ma intanto Brenno Scattolari, giovanissimo cattolichino intraprendente e determinato, alunno di quinta dell’istituto comprensivo di Cattolica, prossimo a spiccare il volo verso la scuola secondaria di primo grado, ha dedicato un libro a quello che è considerato il terrore di tutti i mari.

Pagine di vero amore per il pesce che nessuno, o quasi, vorrebbe mai incontrare. La sua opera prima si intitola “Brenno, il custode degli squali” e qualche settimana fa l’ha presentata persino in sala stampa della Camera dei Deputati a Roma, accompagnato dal padre Tommaso, all’interno di un evento dell’editore Mauro Garbuglia. Un momento di grande emozione che Brenno ha voluto condividere con la Sindaca Franca Foronchi e il Vicesindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini, i quali lo hanno ricevuto nella sala Giunta di Palazzo Mancini, insieme con il padre Tommaso e la sorellina Emily. A loro Brenno ha donato copie del suo libro e presto ne regalerà una anche al Centro Culturale Polivalente. Ma il volume è anche una dichiarazione d’amore per Cattolica che la piccola appassionata penna di Brenno ha scelto come sfondo della sua storia. “Mi sono sempre piaciuti gli squali, è il mio animale preferito da sempre – racconta Brenno – e vorrei lavorare per salvarli dall’estinzione, per difendere l’ambiente marino in cui vivono”.

“Complimenti a Brenno per questa sua prima opera – commentano la Sindaca Franca Foronchi e il Vicesindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini -. È già la realizzazione di un sogno. Gli auguriamo di esaudire tutte le sue aspirazioni. La sua passione e determinazione sono un esempio anche per noi adulti che spesso perdiamo quella capacità di sognare che dobbiamo invece imparare a tenere sempre viva”.

In vista per Brenno un'altra opportunità per far conoscere il suo libro e i suoi obiettivi: “A settembre – anticipa il padre Tommaso - stiamo organizzando la presentazione del libro anche all'interno della Commissione CONIFA sport e inclusione dell'intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud Aree Fragili e Isole Minori”.