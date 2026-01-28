A 100 all'ora in città sul monopattino: fermato un 18enne a Piacenza

Sequestrato bolide da 2.400 watt a un giovane egiziano senza casco

La polizia locale di Piacenza ha sequestrato un monopattino elettrico in grado di raggiungere i 98 km/h, fermando un 18enne di origine egiziana che circolava in città senza casco. Il mezzo, con una potenza dichiarata di 2.400 watt, è stato ritenuto assimilabile a un motociclo non omologato e quindi sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca.

Al giovane è stata elevata una sanzione amministrativa. Sul posto è intervenuto anche il proprietario del monopattino, che ha esibito una fattura d’acquisto di 750 euro. Il Comune di Piacenza sottolinea come questi veicoli, facilmente reperibili sul mercato, possano rappresentare un serio rischio per la sicurezza pubblica se utilizzati senza rispettare le norme.