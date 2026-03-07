Tragedia a Rimini: in discesa con la bici finisce contro il muro e muore

È successo in via Covignano: il deceduto ha 44 anni

Tragedia a Rimini questa mattina (sabato 7 marzo), intorno alle 12.30, in via Covignano. Un 44enne residente a Rimini è deceduto a seguito di un grave incidente: l'uomo, in sella alla sua bici, un vecchio modello da corsa, stava scendendo verso Rimini dal colle di Covignano, dal Santuario di Santa Maria delle Grazie, quando ha sbattuto contro un muro. L'incidente è avvenuto in tratto molto ripido, in una curva particolarmente complicata. Il giovane ha perso il controllo della bici, non riuscendo a seguire la traiettoria della curva, finendo così con violenza sul muro. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per i soccorsi, assieme alla Polizia Locale. I medici, che avevano inizialmente allertato l'eliambulanza, hanno avviato tutte le operazioni di rianimazione, ma il 44enne è spirato. L'uomo, di origine rumena, lascia moglie e figlia.