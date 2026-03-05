Altarimini

Chiuse la merceria, ma con i bottoni rimasti ne fece un museo: un riconoscimento per Giorgio Gallavotti

Il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti e il presidente del Consiglio Tiziano Corbelli consegnano il riconoscimento speciale al padre del Museo del Bottone

A cura di Riccardo Giannini Redazione
05 marzo 2026 15:23
Chiuse la merceria, ma con i bottoni rimasti ne fece un museo: un riconoscimento per Giorgio Gallavotti -
Santarcangelo di Romagna
Attualità
Condividi

“Per aver trasformato un’eredità di famiglia in memoria collettiva, cogliendo un’intuizione che ha reso oggi il museo del bottone e al tempo stesso la nostra città un punto di riferimento internazionale per studiosi, collezionisti e turisti”: questa la motivazione impressa nell’attestato di ringraziamento che il sindaco Filippo Sacchetti ha consegnato nei giorni scorsi a Giorgio Gallavotti, fondatore del museo del Bottone di Santarcangelo e dell’Associazione nazionale Piccoli Musei.

Oltre alla pergamena, il sindaco Filippo Sacchetti – insieme alla vice sindaca Michela Mussoni e al Presidente del Consiglio Comunale Tiziano Corbelli – ha consegnato a Giorgio Gallavotti un bottone artigianale e unico, raffigurante lo skyline di Santarcangelo che presto, parole di Gallavotti, sarà esposto al museo di via della Costa per essere ammirato da visitatori e turisti che solo nel 2025 sono stati oltre 21mila (solo contando le firme sul registro).

Dopo la chiusura della merceria di famiglia – che ha attraversato tutto il 1900 vendendo bottoni – Giorgio Gallavotti ebbe l’intuizione di raccogliere i bottoni rimasti intatti e risalenti anche a fine Ottocento e inizio Novecento e utilizzarli come punto di partenza per raccontare la storia del paese, i cambiamenti della società e delle abitudini.

Il passo successivo è stato quello di trasformare la collezione privata in un vero e proprio archivio aperto al pubblico, che oggi raccoglie quindicimila pezzi provenienti da sessantatré nazioni di tutti i continenti.

Il Museo, gemellato con il Museo di Bottoni in Patagonia e in contatto col club più antico di collezionisti di bottoni, la National Button Society di Boston, oltre che da turisti è visitato ogni da numerosi studenti universitari da ogni parte del mondo.

Nel consegnare l’attestato di riconoscimento speciale e il bottone della città, il sindaco Filippo Sacchetti ha ringraziato Giorgio Gallavotti “Per aver seguito un’intuizione e assecondato una passione che non solo ha portato all’istituzione del Museo del Bottone conosciuto in tutto il mondo, ma ha anche offerto a Santarcangelo un valore aggiunto in quel sistema di identità, originalità e tradizione che caratterizza la città e la rende unica nel panorama internazionale”.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini