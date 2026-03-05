Chiuse la merceria, ma con i bottoni rimasti ne fece un museo: un riconoscimento per Giorgio Gallavotti

Il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti e il presidente del Consiglio Tiziano Corbelli consegnano il riconoscimento speciale al padre del Museo del Bottone

“Per aver trasformato un’eredità di famiglia in memoria collettiva, cogliendo un’intuizione che ha reso oggi il museo del bottone e al tempo stesso la nostra città un punto di riferimento internazionale per studiosi, collezionisti e turisti”: questa la motivazione impressa nell’attestato di ringraziamento che il sindaco Filippo Sacchetti ha consegnato nei giorni scorsi a Giorgio Gallavotti, fondatore del museo del Bottone di Santarcangelo e dell’Associazione nazionale Piccoli Musei.

Oltre alla pergamena, il sindaco Filippo Sacchetti – insieme alla vice sindaca Michela Mussoni e al Presidente del Consiglio Comunale Tiziano Corbelli – ha consegnato a Giorgio Gallavotti un bottone artigianale e unico, raffigurante lo skyline di Santarcangelo che presto, parole di Gallavotti, sarà esposto al museo di via della Costa per essere ammirato da visitatori e turisti che solo nel 2025 sono stati oltre 21mila (solo contando le firme sul registro).

Dopo la chiusura della merceria di famiglia – che ha attraversato tutto il 1900 vendendo bottoni – Giorgio Gallavotti ebbe l’intuizione di raccogliere i bottoni rimasti intatti e risalenti anche a fine Ottocento e inizio Novecento e utilizzarli come punto di partenza per raccontare la storia del paese, i cambiamenti della società e delle abitudini.

Il passo successivo è stato quello di trasformare la collezione privata in un vero e proprio archivio aperto al pubblico, che oggi raccoglie quindicimila pezzi provenienti da sessantatré nazioni di tutti i continenti.

Il Museo, gemellato con il Museo di Bottoni in Patagonia e in contatto col club più antico di collezionisti di bottoni, la National Button Society di Boston, oltre che da turisti è visitato ogni da numerosi studenti universitari da ogni parte del mondo.

Nel consegnare l’attestato di riconoscimento speciale e il bottone della città, il sindaco Filippo Sacchetti ha ringraziato Giorgio Gallavotti “Per aver seguito un’intuizione e assecondato una passione che non solo ha portato all’istituzione del Museo del Bottone conosciuto in tutto il mondo, ma ha anche offerto a Santarcangelo un valore aggiunto in quel sistema di identità, originalità e tradizione che caratterizza la città e la rende unica nel panorama internazionale”.