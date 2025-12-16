A Bellaria-Igea Marina la formazione per contrastare molestie e violenze sui mezzi pubblici

Sabato 20 dicembre al Centro Culturale Vittorio Belli il corso per diventare formatori di

Sabato 20 dicembre 2025, dalle 14:00 alle 17:00, presso il Centro Culturale Vittorio Belli (via Silio Italico 8, 47814 Bellaria-Igea Marina) , si terrà la giornata di formazione per diventare formatrice o formatore del progetto #MezziPerTuttə, l’iniziativa nazionale che promuove una mobilità sicura e contrasta le molestie e le violenze sui mezzi pubblici.

L’evento segna l’avvio del nuovo ciclo formativo di Road to 50%, associazione impegnata nella parità di genere, nella partecipazione civica e nella prevenzione delle violenze negli spazi pubblici. Il percorso è co-finanziato dal programma Corpo Europeo di Solidarietà dell’Unione Europea e dall’Agenzia Italiana per la Gioventù.

Che cosa significa diventare formatore o formatrice di #MezziPerTuttə

Le formatrici e i formatori del progetto svolgono attività di sensibilizzazione, divulgazione ed educazione civica all’interno delle comunità locali.

Il loro ruolo comprende:

● realizzare incontri pubblici e momenti informativi per la cittadinanza;

● condurre laboratori nelle scuole, nei centri giovani e negli spazi di comunità;

● promuovere una cultura del rispetto, della sicurezza e dell’inclusione nei luoghi della mobilità quotidiana.

Diventare formatore o formatrice significa contribuire in modo diretto alla costruzione di città più sicure, consapevoli e accoglienti per tuttə.

Il programma della giornata

14:00 – 17:00

Sessione formativa e laboratoriale dedicata alle competenze operative, agli strumenti pratici e alle metodologie partecipative utili per realizzare attività educative e di sensibilizzazione sui territori.

Il percorso mira a fornire alle partecipanti e ai partecipanti competenze concrete per progettare e condurre laboratori, incontri pubblici e momenti di confronto che promuovano una cultura della sicurezza, del rispetto e dell’inclusione sugli autobus, nelle stazioni e in tutti gli spazi della mobilità urbana.

«#MezziPerTuttə significa restituire alle persone la possibilità di muoversi libere e sicure» dichiara Arianna Vignetti, presidente di Road to 50%. «Formare nuove formatrici e nuovi formatori è un passaggio fondamentale per trasformare questa visione in un cambiamento concreto nelle città».

L’associazione invita chiunque sia interessato a partecipare e a contribuire attivamente alla costruzione di una mobilità davvero accessibile e rispettosa per tuttə.