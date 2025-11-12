A Cattolica al via il corso gratuito di educazione finanziaria dedicato alle donne

Il corso, parte del programma contro la violenza sulle donne, si svolgerà tra Centro Culturale Polivalente e Palazzo del Turismo

Al via il corso di educazione finanziaria dedicato alle donne, promosso dall’Amministrazione comunale (Assessora Pari opportunità Claudia Gabellini) in collaborazione con il Centro antiviolenza Mondo Donna Onlus. Tre gli appuntamenti in programma del corso “Il valore del sé. Ripartire dall’autonomia economica: un percorso di educazione finanziaria e consapevolezza economica”, di cui due al Centro Culturale Polivalente (Piazza della Repubblica, 31) in programma per sabato 15 e giovedì 20 novembre, mentre il terzo, venerdì 28 novembre, a Palazzo del Turismo. Il primo incontro sarà dalle ore 10 alle 12 e si prefigge di esplorare il proprio bilancio personale e definire obiettivi di risparmio e di autonomia economica. Il secondo appuntamento del 20 novembre, si svolgerà invece dalle ore 17 alle ore 19, e affronterà le strategie pratiche per risparmiare e gestire in modo consapevole le proprie risorse attraverso strumenti di accumulo e gestione finanziaria accessibili e sostenibili. Il terzo e ultimo appuntamento tirerà le fila dei primi due seminari e sarà a palazzo del Turismo in via Mancini dalle ore 18 alle ore 20.

“Questi due incontri rientrano nel programma di eventi messi in campo nel mese dedicato alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne – commenta l’Assessora alle pari opportunità Claudia Gabellini -. Il nostro obiettivo è di offrire alle donne vittime di violenza un percorso teorico e pratico di empowerment economica per imparare a gestire le proprie finanze, elementi fondamentali per sostenere il cammino verso la conquista della piena autonomia, autodeterminazione e indipendenza”.

La partecipazione al corso è gratuita. Per iscrizioni, telefonare al Centro antiviolenza al numero: 335766150.