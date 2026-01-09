Settecento prosciutti finiscono in strada, traffico in tilt

Sul posto anche una ruspa per liberare la carreggiata

Disagi ieri intorno alle 13.30 sulla Sp2, poco prima di Mercatino Conca, dove un camion ha perso il carico: 721 prosciutti per un peso complessivo di 105 quintali, diretti alla stagionatura a Carpegna.

La causa è stata l’apertura improvvisa del portellone del semirimorchio frigorifero, avvenuta lungo un tratto in salita. Il mezzo appartiene a una ditta di autotrasporti della provincia di Mantova.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Carpegna, Mercatino Conca e Macerata Feltria, oltre ai Vigili del Fuoco, al servizio veterinario e a una ruspa per liberare la carreggiata. Il recupero è stato coordinato dal sindaco di Macerata Feltria Massimiliano Gorgolini. Il traffico è tornato regolare nel pomeriggio.