A Misano arriva lo Street Food Village: cinque giorni di gusto

Dall'26 al 30 agosto undici food truck, musica e DJ set al Parco del Mare. In programma Raf e Mario DJ, ingresso gratuito per tutte le giornate.

Il lungomare di Misano si prepara a cinque giorni dedicati al cibo di strada. Da mercoledì 26 a domenica 30 agosto il Parco del Mare ospiterà lo "Street Food Village", manifestazione promossa e organizzata da T.U.T. 2 S.r.l., con undici food truck, proposte gastronomiche diverse e musica per accompagnare le serate.

L'apertura è prevista mercoledì 26 agosto dalle 18.30 alle 00.30. La prima serata sarà accompagnata dal DJ set di Raf, che tornerà alla consolle anche giovedì 27 agosto.

Da giovedì a domenica il villaggio sarà aperto anche a pranzo, dalle 11.30 alle 14.30, per poi riaprire dalle 18.30 alle 00.30. Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto la musica sarà affidata invece a Mario DJ. L'ingresso sarà gratuito per tutta la durata dell'evento.

Al centro della manifestazione ci saranno gli undici food truck, con specialità di street food pensate per un pubblico ampio, dai residenti ai turisti, dalle famiglie ai più giovani. La formula punta a trasformare l'area del Parco del Mare in un punto di incontro durante le giornate di fine agosto, unendo gastronomia e intrattenimento.

Per T.U.T. 2 S.r.l. l'appuntamento rappresenta anche un nuovo capitolo della collaborazione con Misano Adriatico e con l'amministrazione comunale. Il rapporto si è sviluppato negli ultimi anni attraverso diverse iniziative, in particolare durante il periodo natalizio, quando la società ha contribuito all'organizzazione e alla gestione di servizi e attrazioni rivolti a famiglie e visitatori.

Tra queste ci sono stati i trenini turistici e la pista di pattinaggio, progetti differenti per periodo e caratteristiche rispetto allo Street Food Village, ma accomunati dall'utilizzo degli spazi cittadini per creare occasioni di incontro e animazione.

T.U.T. 2 S.r.l. ringrazia il sindaco Fabrizio Piccioni e l'amministrazione comunale per la collaborazione e la disponibilità dimostrate nello sviluppo delle diverse iniziative.

Lo Street Food Village di Misano rientra inoltre in un progetto destinato a proseguire anche in altri Comuni. Il format è infatti pensato per essere replicato in territori diversi, adattandosi agli spazi disponibili e mantenendo la formula basata su food truck, musica e accesso gratuito.