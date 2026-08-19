Paura sul volo Rimini-Londra: avaria dopo il decollo e atterraggio di emergenza

Un guasto al motore ha fatto scattare le procedure di emergenza. L'Airbus è rientrato al Fellini dopo aver sorvolato il mare per consumare carburante

Attimi di apprensione oggi pomeriggio a bordo del volo EasyJet diretto da Rimini a Londra. Poco dopo la partenza dall'aeroporto Federico Fellini, l'equipaggio ha segnalato un problema al motore sinistro e ha richiesto di poter rientrare allo scalo riminese in condizioni di emergenza.

Erano circa le 16.30 quando l'allarme ha fatto scattare il dispositivo previsto per queste situazioni. All'aeroporto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118 con una decina di ambulanze, pronti a intervenire in caso di necessità. Nel frattempo l'Airbus con 140 passeggeri a bordo, ha continuato a volare al largo della costa.

La scelta di rimanere in volo per alcuni minuti è stata legata alla necessità di consumare parte del carburante prima dell'atterraggio. L'aereo ha quindi effettuato alcuni passaggi sul mare superando Cesenatico e procedendo a sud fino al confine con le Marche, mentre a terra venivano predisposte tutte le condizioni per un eventuale intervento di emergenza.

La situazione è rimasta sotto controllo e, poco dopo le 17, il velivolo è tornato sulla pista del Fellini. L'atterraggio si è concluso senza conseguenze e i passeggeri sono stati fatti scendere regolarmente dall'aereo. Per loro, però, sono stati minuti inevitabilmente segnati dalla paura, soprattutto dopo la comunicazione dell'emergenza avvenuta poco dopo il decollo. Una volta a terra sono scattati gli accertamenti tecnici sul velivolo. Saranno le verifiche a chiarire che cosa abbia provocato l'anomalia al motore e a stabilire le condizioni dell'aereo.

Le operazioni di soccorso predisposte nello scalo si sono concluse senza feriti. L'emergenza, cominciata quando il volo aveva appena lasciato Rimini, si è così chiusa poco più di mezz'ora dopo con tutti i passeggeri nuovamente a terra.

