A Montebello il vernissage di “Paolo e Francesca. Visioni dal cuore”

Alla Porta del Castello inaugurata la mostra a cura del Comune di Poggio Torriana e del Centro Studi Olim Flaminia. L’esposizione visitabile fino al 29 agosto

Domenica 5 luglio, presso l’antica porta del Castello di Montebello (RN), si è svolto il vernissage della mostra “Paolo e Francesca. Visioni dal cuore” di Salvatore Gennaro, organizzata dal Comune di Poggio Torriana e dal Centro Studi Olim Flaminia, a cura del Presidente Andrea Antonioli (storico, archeologo e scrittore) e Vittorio Spampinato (esperto critico d’arte e Direttore di NuovaMente).

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo istituzionale e culturale: il Sindaco Ronny Raggini, la Vice Presidente FIDAPA BPW “Cesena Malatesta” Raffaella Candoli, la Presidente ADARC Cesena Bruna Borgognoni, il Comandante del Corpo Ecoforestale nazionale S.E. Savino Lattanzio, il Presidente UNUCI sezione di Cesena Alessandro Ricci, Giampaolo Grilli, Maria Gabriella Conti.

L’esposizione mette in luce le doti artistiche di Salvatore Gennaro, pittore cesenate affiliato ad ADARC (Associazione degli Artisti Cesenati), formatosi alla scuola del maestro Nello Galvani (in arte Cotignola), dal quale ha ereditato rigore tecnico e libertà espressiva. L’artista, recentemente insignito del Primo Premio Franz Kafka Italia – Pittura 2026, conferma con questa mostra la sua capacità di coniugare intensità emotiva e raffinatezza cromatica, restituendo al mito di Paolo e Francesca una dimensione universale e contemporanea.

L'attività di Gennaro comprende collaborazioni con musei archeologici, scientifici e storici, per i quali ha realizzato pannelli, ricostruzioni grafiche e apparati illustrativi. Le sue opere sono state pubblicate in volumi di storia, letteratura, arte e saggistica, nati da collaborazioni con autori e studiosi.

La mostra, visitabile gratuitamente fino al 29 agosto, si concluderà con il finissage e il convegno “Paolo e Francesca nello spazio della Storia e nel tempo dell’Arte e della Letteratura”, curato da Andrea Antonioli autore del progetto e del libro dai quali ha avuto origine la mostra del talentuoso pittore.