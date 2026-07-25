Misano, incidente sulla Statale: motociclista in ospedale, traffico in tilt

L'incidente ha coinvolto una moto e un'automobile Seat

Questa mattina (25 luglio), intorno alle 9, si è verificato un incidente stradale sulla Statale 16 a Misano, all'incrocio con la via Giuseppe Garibaldi. Un motociclista di nazionalità italiana, di circa 45 anni, è rimasto ferito ed è stato ricoverato, non in gravi condizioni, in ospedale. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso svolte dal personale del 118 e durante i rilievi operati dalla Polizia Locale. Dai primi riscontri, un'automobile Seat stava procedendo in direzione Rimini-Cattolica, quando all'incrocio con via Garibaldi ha iniziato la svolta a sinistra per imboccare quest'ultima via ed entrare in centro. Nel contempo però la moto, che procedeva nella stessa direzione di marcia, avrebbe avviato la manovra di sorpasso, impattando con violenza contro la vettura. L'esatta dinamica è comunque al vaglio del reparto infortunistica della polizia locale.