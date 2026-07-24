Un angolo di mare nel cuore di Santarcangelo: l'Osteria Antiga conquista con la cucina dello chef Zamagni

La filosofia dello chef è chiara: massimo rispetto per la materia prima e una cucina che valorizza il pesce senza snaturarlo

C'è un nuovo profumo di mare che si diffonde tra i vicoli ricchi di storia e fascino del centro di Santarcangelo di Romagna. È quello che arriva dalla cucina dell'Osteria Antiga, locale che in poco tempo è diventato un punto di riferimento per gli amanti della cucina marinara e del pesce dell'Adriatico.

Alla guida della brigata c'è lo chef riminese Michele Zamagni, professionista con oltre trent'anni di esperienza alle spalle. Dopo essersi affermato lungo la Riviera romagnola, Zamagni ha maturato importanti esperienze internazionali, portando la cucina italiana anche all'estero, tra cui nelle prestigiose cucine del Casino du Liban di Beirut.

La filosofia dello chef è chiara: massimo rispetto per la materia prima e una cucina che valorizza il pesce senza snaturarlo. Ogni piatto racconta il mare attraverso preparazioni che uniscono tecnica, qualità e semplicità, nel segno della migliore tradizione gastronomica romagnola.

Il menù propone un ampio percorso dedicato ai sapori dell'Adriatico: dalle crudità agli antipasti della tradizione, passando per primi piatti preparati con pasta fresca fino ai grandi classici della cucina di mare. Non mancano il pesce alla griglia, i molluschi gratinati, le fritture leggere e croccanti e numerose altre specialità pensate per esaltare il gusto autentico del pescato.

A completare l'esperienza è il servizio di sala, giovane e attento, coordinato dal direttore Ivano, che accoglie gli ospiti con professionalità e disponibilità, contribuendo a creare un'atmosfera cordiale e rilassata.

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