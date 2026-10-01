A Montefiore va in scena un ottobre tra gusto e tradizioni: torna Mangiarsano

Domenica il borgo ospita la 26esima edizione della manifestazione, che apre anche la 62ª Sagra della Castagna con quattro domeniche di festa

Il profumo delle prime caldarroste, i prodotti dei contadini, la piadina, il vino e un borgo intero da scoprire. Domenica 4 ottobre Montefiore Conca torna a celebrare il gusto e le tradizioni con la XXVI edizione di "Mangiarsano", appuntamento dedicato alle produzioni locali e alla cultura del buon cibo. La giornata, dalle 10 alle 20, sarà anche l'apertura della 62ª Sagra della Castagna, che proseguirà nelle domeniche dell'11, 18 e 25 ottobre. Per tutta la giornata nelle vie e nelle piazze del borgo troveranno spazio produttori agricoli, artigiani, degustazioni e iniziative dedicate alle tradizioni. Olio, salumi, formaggi, carni, miele, marmellate, ortaggi, vino e castagne saranno protagonisti della mostra mercato curata dall'associazione Sottovento, mentre la Pro Loco preparerà le prime caldarroste della stagione e la piadina romagnola.

Il programma comincia già alle 8.30 con "Una Panchina e mille storie per scoprire Montefiore", camminata guidata sui sentieri del territorio con partenza dal Monumento ai Caduti di via XX Settembre. Alle 10 aprirà invece la mostra mercato dei produttori agricoli, OPI e dell'artigianato artistico.

Tra gli appuntamenti della mattinata anche la riflessione sul rapporto tra alimentazione e sport, con la tavola rotonda "Mangiare per vincere… quanto conta davvero l'alimentazione nello sport", in programma alle 11.30 al Teatro Malatesta. Dalle 12.30, in Piazzetta della Valdoca, sarà servito il "Pranzo dei produttori locali", con carni, salumi, pane, formaggi, miele, confetture, vino e altri prodotti del territorio. Non mancheranno le attività all'aperto. Alle 10.30, al campetto sportivo di via XX Settembre, Elisabetta di ASD Filosport guiderà bambini e famiglie in un'ora di attività sportive pensate per stare insieme e vivere il movimento all'aria aperta.

La Rocca Malatestiana sarà uno degli altri punti centrali della giornata, con una sessione di yoga sulla terrazza al mattino e, nel pomeriggio, le dimostrazioni di stampa dell'Opificio della Rosa. Alle 15 in Piazza della Libertà arriveranno gli sbandieratori del Rione Verde di Faenza, mentre la musica sarà affidata ai Wild Angels con uno spettacolo di country e balli. Nel pomeriggio, in Piazzetta della Valdoca, spazio anche a "Memorie della Terra", con oggetti e attrezzi della tradizione contadina, e ai laboratori creativi per bambini e famiglie. Alla Pieve di San Paolo il programma sarà invece dedicato alla storia religiosa del borgo, con la presentazione del crocifisso della scuola di Giotto e le visite guidate alla chiesa.

Alle 17.30, al Teatro Malatesta, si parlerà invece del cammino spirituale Rimini-Montefiore Conca-Roma con la tavola rotonda "L'età dei Pellegrini". La giornata darà così il via anche alla lunga festa della castagna. Per quattro domeniche consecutive il borgo sarà animato da stand gastronomici, artigianato, musica e iniziative per scoprire Montefiore. La fontana del vino tornerà naturalmente a essere uno dei simboli della manifestazione, insieme alle caldarroste. Dopo i Wild Angels del 4 ottobre, l'11 toccherà alla David Pacini Band, il 18 a èMULE - FParty Millennial Groove e il 25 alla HBH Band - The Heartbreak Hotel. L'ingresso alla Sagra della Castagna è gratuito e durante le domeniche sarà possibile visitare anche il borgo, la Rocca Malatestiana e il Museo della Linea Gotica. (