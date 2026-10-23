Santarcangelo, colazione e cinema: al Supercinema 4 domeniche speciali

Dal 25 ottobre a gennaio, la rassegna propone quattro film cult con colazione inclusa

Una colazione da condividere, un film da rivedere sul grande schermo e il piacere di iniziare la domenica con un ritmo diverso. Nasce così la collaborazione tra C’ENTRO Supercinema di Santarcangelo di Romagna e Cactus Café di Poggio Torriana, che propongono La domenica mattina: colazione e cinema, una rassegna che unisce convivialità e passione per il cinema.

Una domenica al mese, da ottobre a gennaio, il pubblico potrà ritrovarsi al Supercinema per un appuntamento che comincia con la colazione alle ore 10:00 e prosegue con la proiezione delle ore 10:30. Un’occasione per vivere la sala cinematografica in modo diverso, condividendo un momento di socialità e riscoprendo film capaci di emozionare, divertire e coinvolgere generazioni diverse.

Una collaborazione che mette al centro il territorio

Nato nell’ottobre 2019 dall’iniziativa di Jacopo Bugli e Claudio Manenti, il Cactus Café è diventato negli anni un punto di riferimento per una clientela trasversale, costruendo una comunità che si ritrova attorno a un’idea di ospitalità informale e attenta alla qualità. Situato a Poggio Torriana, a pochi chilometri da Santarcangelo, il locale ha da poco festeggiato sette anni di attività, un traguardo che racconta un percorso di crescita costruito giorno dopo giorno insieme al proprio pubblico.

La collaborazione con C’ENTRO Supercinema nasce dall’incontro tra due realtà del territorio che condividono il desiderio di creare occasioni di incontro e partecipazione. Da una parte il cinema, luogo di storie ed esperienze condivise; dall’altra il piacere della colazione e della convivialità. Insieme, danno vita a un appuntamento che invita il pubblico a ritagliarsi una mattina speciale, tra cultura e socialità.

Il calendario degli appuntamenti

Domenica 25 ottobre 2026 – La La Land

Domenica 22 novembre 2026 – Dirty Dancing

Domenica 20 dicembre 2026 – The Polar Express

Domenica 10 gennaio 2027 – The Truman Show

Per tutti gli appuntamenti, la colazione sarà servita alle ore 10:00 e il film inizierà alle ore 10:30.

Il biglietto ha un costo di 8 euro, colazione inclusa. Non sono previste riduzioni.

Con La domenica mattina: colazione e cinema, C’ENTRO Supercinema e Cactus Café invitano il pubblico a riscoprire il piacere di stare insieme attraverso due esperienze quotidiane che, per un mattino, si incontrano sul grande schermo.