A Morciano tutto pronto per l'estate tra libri, musica e cinema

Il Parco Urbano del Conca sarà invece il palcoscenico della “Notturna - La Notte bianca delle stelle”

L’estate 2025 a Morciano di Romagna si preannuncia più viva che mai. Con il calendario di “Morciano Estate Insieme”, il Comune e la Pro Loco, in collaborazione con le associazioni del territorio, propongono un programma ricco di appuntamenti pensati per ogni età, all’insegna della condivisione, della cultura e del divertimento.

Si comincia venerdì 13 giugno nel suggestivo Cortile Mariotti della Biblioteca comunale “G. Mariotti”, dove prende il via la rassegna “Storie in giardino”, incontri con i libri e i loro autori pensati per i più piccoli. Il primo appuntamento è con “Come andò che Eugenio Difatti divenne musicista” raccontato da Stefania Lanari e Sergio Bosi. Il format si ripeterà ogni venerdì fino al 27 giugno, portando in scena anche “La giornata di Martino contadino” con Raffaele Maltoni e “Nel giardino” con Lorenzo Tozzi: tre pomeriggi da vivere con una copertina, un cuscino e tanta voglia di sognare.

La musica e l’energia degli anni ‘80 animeranno le serate del centro con “Morciano ‘80 Rewind”: venerdì 20 e 27 giugno e poi ancora il 4 e 11 luglio, il paese si trasformerà in una grande festa a cielo aperto tra via Bucci, via Roma e via Fratti, con dj-set, musica dal vivo, street food, mercatino dei bambini e la simpatica Formula1 a pedali, in collaborazione con Nuova SAM.

Domenica 22 giugno spazio all’armonia del Coro Città di Morciano di Romagna, che si esibirà alle 21.15 nella splendida cornice della terrazza Ghigi del centro commerciale “Il Mulino del Conca”. Il 25 giugno sarà invece la volta di “Hall of Music: suona l’estate”, con i giovani allievi della scuola musicale Hall of Music APS protagonisti di saggi e concerti nel giardino del Centro Giovani.

Per chi ama il grande schermo sotto le stelle, il giovedì sera di luglio sarà dedicato al “Cinema in cortile”, sempre nella cornice della Biblioteca comunale. Quattro appuntamenti per tutta la famiglia: il 10 luglio con “A Complete Unknown”, il 17 con “La ragazza del mare”, il 24 con “Il Robot selvaggio” e il 31 con “Napoli-New York”.

Il Parco Urbano del Conca sarà invece il palcoscenico della “Notturna - La Notte bianca delle stelle”, in programma giovedì 7 agosto. Un’intera serata tra mascotte, burattini, giocolieri, spettacoli e bolle di sapone giganti, pensata per far brillare gli occhi ai più piccoli (e non solo).

Gran finale a ferragosto con un classico intramontabile dell’estate morcianese: la “Sagra degli Spaghetti”, sabato 16 e domenica 17 agosto in Piazza Risorgimento. Una due giorni immersi nei favolosi anni ‘70 e ‘80 con buon cibo, musica e tanta allegria.

Ad accendere la serata del sabato sarà la Revolution Live Band, mentre domenica si balla con dj Luigi Del Bianco.