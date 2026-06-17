A Oltremare debutta il Seriema: nuovo ambasciatore della fauna sudamericana

Il nuovo esemplare entra nel percorso di falconeria

Oltremare 2.0 a Riccione annuncia un nuovo arrivo nella grande famiglia di Raptors World. Le aree dedicate all'arte della falconeria e alla conoscenza dei grandi uccelli predatori, accolgono un giovane esemplare di Seriema (Cariama cristata), maschio di due anni, proveniente da una fattoria didattica del Nord Italia. Si chiama JJ, è alto 1 metro e pesa circa 2kg.

Questo trasferimento si inserisce all'interno di un virtuoso piano di scambio tra strutture zoologiche e didattiche nazionali, volto a garantire il benessere animale, la variabilità genetica e la tutela di specie diverse. La collaborazione tra parchi rappresenta uno strumento fondamentale per la conservazione ex situ, permettendo a biologi, veterinari ed educatori di fare rete e condividere protocolli di eccellenza per la gestione e azioni di conservazione.

Il Seriema è un affascinante uccello terrestre originario del Sud America, noto per il suo canto potente e le abitudini prevalentemente diurne. Sotto la cura attenta e rispettosa del team di falconiere e personale veterinario del parco, l'esemplare sta familiarizzando con i nuovi spazi a lui dedicati nell’area Raptors World. Presto, questo splendido animale verrà inserito gradualmente nelle dimostrazioni educative aperte al pubblico, diventando il primo ambasciatore della sua specie in Romagna.

Durante gli appuntamenti quotidiani, i visitatori di Oltremare 2.0 potranno ammirarne i comportamenti naturali, come la corsa e la ricerca del cibo, e apprendere nozioni fondamentali sulla necessità di proteggere gli habitat originari di questa specie, oggi sempre più minacciati dalle attività umane.

"L'arrivo di questo giovane Seriema arricchisce la proposta educativa e scientifica di Oltremare 2.0, confermando il nostro impegno costante verso la tutela della biodiversità - dichiara Patrizia Leardini, Coo di Costa Edutainment - Lavorare in sinergia con altre realtà del territorio nazionale attraverso programmi di scambio mirati, è essenziale per garantire il massimo benessere animale e un futuro a moltissime specie. Il nostro obiettivo è anche quello di emozionare il pubblico per educarlo: conoscere da vicino e vedere questo animale così particolare è un ulteriore passo per imparare ad amare e proteggere la natura e l’intero pianeta”.

Per poter conoscere da vicino il giovane Seriema, il pubblico può visitare il parco Oltremare 2.0 tutti i giorni dalle 10 alle 18.