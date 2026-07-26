Nubifragio su Cattolica: oltre 30 mm di pioggia in un'ora, ma la situazione torna subito alla normalità

Pronto l'intervento di Vigili del Fuoco e Protezione Civile per monitorare la città

Questa mattina Cattolica è stata interessata da un nubifragio, un fenomeno meteorologico caratterizzato da piogge molto intense concentrate in un breve arco di tempo. I dati dei pluviometri hanno registrato punte superiori ai 30 mm orari, valori che confermano l'eccezionalità dell'evento rispetto alle precipitazioni ordinarie.

L'intensità della pioggia ha provocato qualche criticità in alcune zone della città. Gli agenti di Polizia locale, i Vigili del fuoco e la Protezione civile si sono subito attivati, monitorando tutte le aree della città e intervenendo dove necessario.

Le criticità si sono risolte autonomamente non appena il fenomeno si è esaurito, senza necessità di interventi straordinari prolungati. Al momento l'unico danno segnalato riguarda la caduta del ramo di un albero in via Torino, sul quale sono già in corso le verifiche e la rimozione da parte dei tecnici comunali.

La perturbazione si è ormai allontanata dalla città, spostandosi verso Est. La situazione resta ancora sotto controllo e monitoraggio costante da parte delle forze dell’ordine e della Protezione civile.