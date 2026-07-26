Nubifragio sul Riminese: sottopasso allagato, piante cadute e traffico bloccato in più strade

Oltre 30 gli interventi dei Vigili del Fuoco

Mattinata movimentata in parte della Provincia di Rimini, a causa di un nubifragio che ha colpito in particolar modo Cattolica e la Valconca. A Cattolica sono scesi in poco tempo 33 mm di pioggia, 36 mm a San Giovanni in Marignano. I Vigili del Fuoco hanno dovuto effettuare circa 30 interventi: la viabilità ha risentito del maltempo, con alcune strade interne della Valconca bloccate dai rami e dagli alberi caduti. Questa situazione si è verificata anche all'esterno di un agriturismo, impedendo l'uscita con le automobili. Il problema è stato risolto. A Misano Adriatico invece si è allegato il passaggio pedonale della ferrovia. Qualcuno ha pensato bene di scavalcare la recinzione e di attraversare i binari, creando una situazione di pericolo. La Polfer ha così chiesto l'intervento della Polizia Locale e anche in questo caso la situazione è tornata alla piena normalità. Per gli interventi di minore entità, è scesa invece in campo la Protezione Civile di Rimini.