A Pennabilli il futuro dei borghi italiani: 15 progetti per rigenerare l’entroterra

Pennabilli ospita l’evento conclusivo della Call “Economie Abitanti” 2024-2025

Venerdì 27 e sabato 28 giugno Pennabilli si trasforma nella capitale italiana dell'innovazione sociale per le aree interne.

L'evento conclusivo della "Call Economie Abitanti 2024-2025" promossa da Appenninol’Hub e Vorrei Impresa sociale soc.coop., presenterà 15 progetti d'impresa che puntano a invertire il trend di spopolamento dei borghi italiani attraverso modelli di economia sociale, civile e cooperativa.

La sfida dell'entroterra: affrontare lo spopolamento

I numeri parlano chiaro: negli ultimi 20 anni l'Italia ha perso il 22% della popolazione nei comuni con meno di 5.000 abitanti. Ma una risposta può arrivare proprio dai territori: cooperative di comunità, startup sociali, imprese civili e gruppi di abitanti che hanno scelto di rimanere o tornare per costruire nuove economie locali.

"Non diamo premi, creiamo futuro", questo il motto del Team di Appenninol’Hub, primo incubatore italiano specializzato nello sviluppo d'impresa per aree interne e economie fragili, che ha già accompagnato oltre 50 borghi e periferie italiane verso nuovi modelli di sviluppo sostenibile.

I protagonisti

L'evento del 27 giugno all'Hotel Duca di Montefeltro vedrà protagonisti 15 progetti d'impresa selezionati che rappresentano l'eccellenza dell'innovazione sociale italiana: dalle cooperative di comunità che gestiscono servizi essenziali nei piccoli comuni, alle startup che valorizzano produzioni locali attraverso il digitale, fino alle imprese sociali che rigenerano spazi abbandonati e generano economie in territori fragili.

Ospite d'eccezione Davide Baruffi, Assessore alle Aree Interne dell'Emilia Romagna, che illustrerà le strategie regionali per il rilancio dei territori marginali.

Il 28 giugno l’evento si sposta al Ca'Co Casa CoLiving per il laboratorio "CoLiving per riabitare", dedicato alle nuove modalità di abitare, lavorare e vivere nelle aree interne, con la partecipazione di Alberto Mattei, Presidente dell'Associazione Nomadi Digitali.

Un percorso da 25.000 euro a progetto

Il programma rappresenta un investimento formativo del valore di 25.000 euro per ogni team partecipante, completamente gratuito, strutturato in 4 mesi di formazione intensiva con 14 moduli specialistici, sessioni di mentoring individuale e attività di team building nei luoghi più significativi dell'Appennino.

"La Call Economie Abitanti non è solo formazione, è un investimento collettivo su persone e luoghi che rigenerano comunità – spiega il presidente della Cooperativa Vorrei Andrea Zanzini–e i partecipanti diventano parte di una rete nazionale di economie territoriali ed enti pubblici e privati che operano in tutta Italia e si supportano l’un l’altro".



I risultati delle precedenti edizioni parlano da soli: progetti come M'Arrancio, Cooperativa di Comunità Pixel e Rifugio Resistente, AppenniniForAll, Startworking Pontremoli, Diffonde e La Casa di Tara sono oggi realtà consolidate che generano occupazione e servizi nei loro territori.

"Un anno fa c'era solo un'idea. Nell’ultimo anno con la Call Economie Abitanti l'idea ha preso corpo e coraggio, è nata la consapevolezza che quell'idea è una vocazione", testimonia uno dei partecipanti della precedente edizione.