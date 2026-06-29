A Riccione al via Ciné 2026, la quindicesima edizione delle Giornate di Cinema

Dal 30 giugno al 3 luglio al Palazzo dei Congressi oltre 1.400 operatori per anteprime, convention e confronto sull’industria cinematografica italiana

Martedì 30 giugno prende il via la quindicesima edizione di Ciné – Giornate di Cinema, la manifestazione di riferimento per l'industria cinematografica italiana promossa da ANICA, in collaborazione con ANEC, con la partecipazione di ACEC, sostenuta dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotta e organizzata da Cineventi.

Dopo i primi appuntamenti di Ciné in Città, partono i lavori al Palazzo dei Congressi di Riccione con il programma dedicato agli operatori del settore, con convention, anteprime e momenti di approfondimento che accompagneranno esercenti, distributori e produttori fino a venerdì 3 luglio.

Ad aprire la giornata (ore 14.45, Sala Polissena) sarà il tradizionale convegno di Box Office, Dalla produzione alla sala: quali film, quali sfide, quale futuro, occasione di confronto sul presente e sulle prospettive dell'industria cinematografica. Moderato da Paolo Sinopoli, vedrà gli interventi di Giorgio Ferrero (Direttore commerciale NVR Cinema), Giampaolo Letta (Vicepresidente e AD Medusa Film), Federica Lucisano (AD Lucisano Media Group, AD IIF – Italian International Film, Presidente Unione Produttori ANICA), Massimiliano Orfei (Ceo PiperFilm), Roberto Proia (Direttore Area Cinema e Produzione Eagle Pictures), Alessandro Rossi (AD Movie Planet).

Alle 16.30 (Sala Concordia) si terrà la Cerimonia di apertura della 15ª edizione di Ciné, con gli interventi dei rappresentanti delle principali istituzioni del settore: Alessandro Usai (Presidente ANICA), Paolo Orlando (Presidente Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA), Federica Lucisano (Presidente Unione Produttori ANICA), Fabrizio Larini (Presidente ANEC), Don Gianluca Bernardini (Presidente Acec-SDc), Fabio Abagnato (Responsabile Emilia-Romagna Film Commission e Vicepresidente Italian Film Commission). Interverranno inoltre Daniela Angelini (Sindaca Comune di Riccione), Sandra Villa (ViceSindaca e Assessora alla Cultura Comune di Riccione), Nicola Corigliano (Coordinatore Desk Specialistico Media & Cultura Intesa Sanpaolo).

Prendono il via anche le convention delle società di distribuzione, che presenteranno agli oltre 1.400 professionisti accreditati le novità della prossima stagione cinematografica: alle 17.15 la convention di The Walt Disney Company, seguita alle 18.30 dalla convention di Notorious Pictures, alla presenza di Paola Randi per Se domani non torno, film in cui la regista affronta la tragica storia di Giulia Cecchetin.

Ricco anche il programma delle anteprime. Alle 13.00 The Invite - Il piacere è tutto nostro, commedia sexy e divertente diretta da Olivia Wilde, anche interprete del film insieme a un cast d’eccezione composto da Seth Rogen, Edward Norton e Penélope Cruz (Multiplex Cinepalace - Sala 5). In serata - alle 19.30 con replica alle 21.30 al Multiplex Cinepalace sala 3 - sarà la volta di Santiago - Un cammino per ricominciare di Yann Samuell, distribuito da Officine UBU (anteprima riservata ai soli esercenti), e La vendetta perfetta - Bear Country di Derrick Borte, - alle 20.00, con replica alle 22.00 aperta anche al pubblico al Multiplex Cinepalace sala 5 - action thriller con Russell Crowe distribuito da 01 Distribution in esclusiva per l'Italia con Minerva Pictures e Rai Cinema.

Alle 19.15 la terrazza del Palazzo dei Congressi ospiterà l'aperitivo inaugurale con live DJ set, promosso da Sharp Display Solutions, momento di incontro e networking per gli operatori del settore.





Prosegue anche il programma di Ciné in Città, la rassegna gratuita dedicata al grande pubblico. Dopo la consueta selezione di Corto che passione!, a cura della FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essai (saranno presentati BRATISKA di Gregorio Mattiocco e UN FIGLIO di Carmen Giardina), alle 21.30, nell'Arena di Piazzale Ceccarini, protagonista degli Incontri di Cinema sarà Riccardo Scamarcio, che ripercorrerà le tappe della sua carriera in dialogo con il giornalista ed editorialista Flavio Natalia. A seguire verrà proiettato Modì - Tre giorni sulle ali della follia, diretto da Johnny Depp e interpretato dallo stesso Scamarcio.