Novafeltria, una nuova opera per Ivan Graziani: l'omaggio del "Michelangelo del fumetto"

Tanino Liberatore, illustratore e fumettista di fama mondiale, ospite del Maledette Malelingue Festival

Novafeltria celebra Ivan Graziani con l'edizione 2026 del Maledette Malelingue Festival. Quest'anno i fari sono stati accesi sulla seconda anima dell'artista teramano: il fumetto e il disegno. Ospite d'onore colui che è stato definito da Frank Zappa "Il Michelangelo del fumetto": Tanino Liberatore, che con Graziani condivide le origini abruzzesi, e che per il cantautore ha realizzato le copertine de "I Lupi" e di "Agnese dolce Agnese". Liberatore è anche l'autore dell'opera inaugurata oggi alle 18, al parco che porta il nome di Ivan Graziani, alla presenza del sindaco Stefano Zanchini.

"È un onore e un piacere avere qui Tanino, che oltre ad essere un artista che stimo in maniera smisurata, è anche un amico. È un piacere doppio", ha commentato Filippo Graziani. "Disegno proprio per non parlare", ha scherzato Liberatore, interpellato al microfono. Il fumettista ha raccontato: "Ivan era un musicista affermato. Nel 1977 avevo fatto una copertina per lui senza conoscerlo, commissionata dalla Rca. Per la copertina di Agnese dolce Agnese mi ha invece cercato lui, per me è stato un grande onore: già mi piaceva tantissimo come musicista". Dopo l'inaugurazione dell'opera, che si aggiunge a quelle realizzate per le precedenti edizioni e che trasformano il parco in un museo a cielo aperto, il Maledette Malelingue Festival ha preso il via nella Chiesa di Santa Marina, che ospita la mostra dedicata proprio alle opere di Tanino Liberatore. Sempre in piazza Vittorio Emanuele sono aperti altri due spazi espositivi, dedicato ai disegni di Ivan Graziani. Dopo i tagli del nastro, la piazzetta di Santa Marina ha ospitato un momento di approfondimento con l'autore di fumetti Sergio Algozzino. Alle 20.30, spazio invece alla musica con l'omaggio a Ivan curato dal Conservatorio Gaetano Braga di Teramo, con il Maestro Fabio Macera e i cantanti Valentina Morea, Futura di Berardo, Carlo Alberto Ippoliti e Annalaura Lacalamita.