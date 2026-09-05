A Riccione nasce lo sportello per il testamento biologico

Dal 17 settembre sarà aperto ogni terzo giovedì del mese all’Anagrafe. I volontari della Cellula Coscioni offriranno informazioni sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento

A Riccione arriva uno sportello dedicato al testamento biologico. Da giovedì 17 settembre, all’interno dell’Ufficio Anagrafe del Comune, i volontari della Cellula Coscioni di Rimini saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento, le cosiddette DAT.

Lo sportello sarà aperto ogni terzo giovedì del mese, dalle 8.30 alle 12.30. L’obiettivo è spiegare ai cittadini che cosa sono le DAT, come possono essere predisposte e come vengono depositate. Saranno inoltre disponibili gratuitamente materiali informativi e il modulo dell’Associazione Luca Coscioni per la redazione e il deposito del testamento biologico.

La scelta di ospitare il servizio direttamente all’Anagrafe nasce anche dalla volontà di mettere insieme informazione e possibilità di deposito. È infatti proprio negli uffici comunali che le DAT possono essere consegnate. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Riccione e la Cellula Coscioni di Rimini ringrazia l’amministrazione e, in particolare, l’assessora ai Servizi Sociali Marina Zoffoli per la collaborazione.

Quello di Riccione si inserisce in un’attività che la Cellula Coscioni porta avanti da tempo sul territorio. Nel 2023 è stato attivato sui computer dell’Ambito territoriale di Rimini e degli ospedali della provincia un accesso facilitato alla Banca Dati nazionale delle DAT, a disposizione dei medici che seguono persone non in grado di autodeterminarsi. Dal 2024 l’associazione si è inoltre impegnata per rendere possibile la consegna delle DAT anche a domicilio, servizio oggi attivo nei Comuni di Rimini e Santarcangelo.

L’attività informativa è già presente anche negli ospedali della provincia. A Cattolica lo sportello sul biotestamento è aperto il primo giovedì del mese, a Riccione il secondo e a Rimini l’ultimo, sempre dalle 9 alle 12.

Con il nuovo appuntamento all’Anagrafe, dal 17 settembre i cittadini di Riccione avranno quindi un punto di riferimento fisso per informarsi sulle DAT e sulle possibilità previste per lasciare indicazioni sulle proprie cure future.