Bellaria, giovane esce di strada sulla Statale 16 e si ribalta più volte

Incidente giovedì sera vicino all’Iper Rubicone: il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso al Bufalini di Cesena

Grave incidente stradale nella serata di ieri, giovedì 3 settembre, lungo la Statale 16 a Bellaria Igea Marina. L’allarme è scattato attorno alle ore 20, nei pressi dell’Iper Rubicone, all’altezza del cavalcavia numero 20. Per cause ancora da chiarire, un giovane del posto, di nazionalità italiana, mentre era alla guida della sua Volkswagen è uscito di strada. L’automobile si è ribaltata più volte, provocando un violento incidente. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, impegnata negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il giovane è stato soccorso e successivamente trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in codice rosso, a causa delle condizioni ritenute gravi. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle sue condizioni. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente per stabilire con precisione le cause che hanno portato la Volkswagen a uscire dalla carreggiata e a ribaltarsi più volte