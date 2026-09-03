Rimini, persona in carrozzina investita in zona Celle

L’incidente nel pomeriggio in via Iolanda Cappelli. Ferito trasportato in eliambulanza al Bufalini di Cesena

Una persona con disabilità, sulla sua carrozzina, è stata investita questo pomeriggio (giovedì 3 settembre), intorno alle 15.30, in via Iolanda Cappelli a Rimini, in zona Celle. L'auto coinvolta nel sinistro è una Kia guidata da una donna di circa 45 anni. Le generalità del ferito non sono note: è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena, in codice di media gravità. Il personale del 118, dopo i primi soccorsi, ha deciso di allertare l'eliambulanza.

La Polizia Locale è intervenuta sul posto per i rilievi dell'incidente e per ricostruirne la dinamica. Dai primi riscontri la persona in carrozzina sembra che stesse attraversando sulle strisce pedonali.