A Rimini arriva “Incontra Geopop: School Edition”, nuovo progetto dedicato agli studenti

L’appuntamento è il 29 maggio al Teatro Amintore Galli. Ospiti Andrea Moccia e l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, insieme all’orchestra degli studenti del liceo Einstein

A Rimini la scienza incontra gli studenti con “Incontra Geopop: School Edition”, progetto promosso da Ciaopeople insieme a Valore D per avvicinare i giovani alle discipline STEM e ai percorsi universitari scientifici.

L’appuntamento riminese è fissato per il 29 maggio al Teatro Galli, nell’ambito di un tour nazionale che toccherà anche Bari e Napoli. L’iniziativa punta a rendere la scienza più accessibile e coinvolgente attraverso incontri dal vivo, racconti, quiz e momenti di confronto diretto tra divulgatori e studenti.

Protagonisti dell’evento saranno il fondatore di Geopop Andrea Moccia e l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, portando testimonianze e stimoli sulle opportunità offerte dalle professioni scientifiche e tecnologiche, con particolare attenzione al superamento del divario di genere.

A rendere ancora più speciale la tappa riminese sarà la partecipazione dell’orchestra degli studenti del Liceo Einstein, che proporrà performance musicali ispirate alla scienza nell’ambito della Settimana della Musica.

L’obiettivo del progetto è promuovere curiosità, spirito critico e orientamento consapevole verso le materie STEM, offrendo ai ragazzi occasioni concrete di incontro con il mondo della ricerca e dell’innovazione.