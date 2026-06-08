Precipita in un canyon a Tenerife: morto il riminese Andrea Semprini

Originario del Borgo San Giuliano, Semprini viveva da circa 10 anni sull'isola spagnola

È scomparso Andrea Semprini, 48 anni, riminese originario del Borgo San Giuliano, vittima di un incidente avvenuto il 31 maggio nel Barranco Bujame de Teno, una gola impervia nel nord-ovest di Tenerife. Da circa dieci anni viveva sull’isola spagnola, dove lavorava come consulente immobiliare e aveva costruito una nuova vita.

Semprini stava praticando canyoning insieme a tre amici quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio precipitando nella forra. I soccorsi, giunti con elicotteri e squadre specializzate, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma le ferite riportate erano troppo gravi.

La notizia, arrivata a Rimini solo giorni dopo, ha scosso profondamente la comunità del Borgo San Giuliano, dove la famiglia è molto conosciuta. Commoventi i messaggi della fidanzata e degli amici che lo ricordano come un uomo gentile, appassionato di sport e dal cuore grande.