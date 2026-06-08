Riccione, scooter contro auto in viale Torino: giovane trasportato in elisoccorso al Bufalini

Riccione, scontro tra scooter Kymco e auto in viale Torino. Giovane ferito, non grave, trasportato in elisoccorso al Bufalini

Riccione, incidente stradale nella serata di oggi, intorno alle ore 18:30, in viale Torino, all'altezza del civico 50, di fronte al Camping Club del Sole. Per cause attualmente in corso di accertamento, uno scooter Kymco condotto da un giovane è entrato in collisione con un'automobile. A seguito del violento impatto, il conducente del mezzo a due ruote ha riportato un forte trauma. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi, ma considerata la dinamica dell'incidente e l'entità dell'urto, il personale sanitario ha disposto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena per ulteriori accertamenti e cure. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale di Riccione: una impegnata nella gestione della viabilità e della sicurezza stradale, l'altra incaricata dei rilievi di legge e della ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro.L'incidente ha causato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato durante le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti.