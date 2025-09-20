A Rimini debutta il festival sulla musica Folk

Appuntamento sabato 27 e domenica 28 settembre a Rivabella e Rimini

Un fine settembre che equivale anche ad un inizio di autunno, ma all’insegna del folk che per la prima volta debutta in Romagna. Sabato 27 e domenica 28 settembre a Rivabella e Rimini si terrà la prima edizione del “ The Romagna International Folk Festival”, quarto festival in Europa dedicato ai gruppi impegnati a tramandare la musica popolare alle nuove generazioni, che provengono da ogni parte d’Italia ed Europa, che già da alcuni anni EuroArt Production e Leon Promotion in qualità di organizzatori portano in giro in Sicilia, Malta e Spagna. Una prima edizione che si preannuncia carica di sorprese, che prevede sfilate itineranti ed esibizioni da parte di dieci gruppi folk provenienti dalla Sardegna, Croazia, Estonia, Germania, Polonia e Spagna. Si inizia sabato 27 settembre a Rivabella. Alle 18 da Viale Toscanelli partirà la sfilata itinerante fino a Piazzale Adamello per l’esibizione di ogni singolo gruppo.

Domenica 28 “The Romagna International Folk Festival” si sposterà a Rimini. I dieci gruppi dapprima sfileranno lungo Arco di Augusto, Corso d’Augusto, Piazza Cavour, per arrivare all’Arena Francesca da Rimini dove anche qui intratterranno il pubblico con i singoli spettacoli. A fare da apripista alle sfilate saranno due gruppi folk romagnoli che in tipici costumi e musica popolare delizieranno i partecipanti. A presentare i gruppi, raccontando la loro storia con traduzioni in inglese, saranno Giulio Vasta e Maria Mellia. Un festival che si propone di mettere a confronto etnie, storie, costumi e musiche tradizionali che si cerca di non farle cadere nel dimenticatoio che caratterizzano territori europei diversi tra loro.