A Rimini la presentazione del “Commentario biblico per il XXI secolo”

Mercoledì 15 ottobre all’Istituto Marvelli l’incontro con don Davide Arcangeli e suor Abir Hanna per il nuovo volume Queriniana, con prefazione di papa Francesco

Verrà presentato a Rimini mercoledì 15 ottobre alle 20,45 presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro (in via Covignano 265 a Rimini) un nuovo prestigioso volume edito da Queriniana: “Commentario biblico per il XXI secolo”. Interverranno alla serata don Davide Arcangeli, biblista, docente all’Issr Marvelli e tra i curatori dell’edizione italiana del Commentario e suor Abir Hanna, biblista e monaca agostiniana della comunità di Pennabilli.



L’edizione italiana del Commentario è a cura di Davide Arcangeli, Flavio Dalla Vecchia, Mirko Montaguti.



Questa è la terza edizione completamente rinnovata.



Accolta con favore da papa Francesco – che ha impreziosito il volume con una sua prefazione – l’opera presenta il commento esegetico a tutti quanti i libri biblici in un unico volume e, con i suoi contenuti originali, porta questo testo di riferimento al passo con gli studi più recenti.



Il volume dischiude la varietà delle interpretazioni all’interno della comunità degli studiosi di scienza bibliche e, al tempo stesso, consente di esaminare il contenuto storico, letterario, religioso e teologico dei testi delle Scritture. In questo, il Commentario biblico per il XXI secolo riesce a sintetizzare i risultati della moderna scienza biblica con rigore e chiarezza per l’autorità degli esegeti e degli studiosi coinvolti, per la molteplicità dei dati presentati, per la completezza dell’informazione e per l’aggiornata bibliografia utilizzata.



Per ciascun libro della Bibbia è presente un’introduzione aggiornata, il commento completo e una bibliografia selezionata.



In aggiunta al commento, oltre cento contributi monografici di importanti studiosi cattolici provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Europa e Australia.



Una risorsa affidabile ed essenziale per quanti amano tenere in casa un commentario all’intera Bibbia, che illumini la loro lettura del testo sacro.