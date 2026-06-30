A Rimini non solo il weekend: ogni mercoledì è festa tra shopping notturno ed eventi

Gli appuntamenti per mercoledì 1° luglio

Nel mese di luglio e di agosto, il mercoledì sera d’estate il centro storico di Rimini si accende con una proposta capace di intrecciare cultura, spettacolo, cinema, musica e convivialità in uno scenario di arte e storia unico.

Si può passare infatti da una visita archeologica a un film d’autore, da un concerto a una cena a chilometro zero sui banchi del mercato, fino a una passeggiata tra negozi, artigianato e musei aperti di sera e con un programma di musica e intrattenimento.

Il cuore della serata è quello della Rimini Shopping Night: negozi e botteghe restano aperti fino a tardi, tra musica, street food, mercatini e iniziative diffuse. Passeggiando tra le vie e le piazze, si respira un clima festoso e conviviale, reso ancora più interessante dal fatto che anche i musei restano aperti in orario serale, dalle 21 alle 23, offrendo un’occasione unica per visitare le collezioni in un contesto suggestivo.

All’interno del Museo della Città, nel lapidario all’aperto, alle 21 prende vita un appuntamento diverso ma altrettanto intenso: Omero sotto le stelle. Tra letture e riflessioni, si riscopre la modernità dei poemi omerici, in una serata dedicata al tema della fragilità umana, capace di parlare anche al presente.



La dimensione culturale è approfondita nella visita guidata Notturno d’Arte, che parte dall’Arco d’Augusto alle 20.50. È una passeggiata affascinante nella Rimini romana, che conduce fino al Museo della Città e alla Domus del Chirurgo: un percorso tra mosaici, reperti e storie antiche che restituisce tutta la ricchezza della città in epoca imperiale, accompagnati dalla guida dell’arte Michela Cesarini.

In parallelo, il cinema è protagonista in più luoghi. Alle 21.30, la Corte degli Agostiniani ospita la rassegna Cinema sotto le stelle, con la proiezione de La grazia di Paolo Sorrentino, in uno degli spazi più suggestivi della città. Al Cinema Fulgor, alle 21 vengono proiettati due capolavori di Federico Fellini, 8½ e Le notti di Cabiria, offrendo un’immersione nel grande cinema proprio nella città che ha ispirato il regista.



La musica dal vivo arricchisce ulteriormente l’offerta: all’Arena Francesca da Rimini, dalle 21, va in scena il concerto di Sergio Casabianca dedicato a Zucchero, un viaggio tra grandi successi che promette un’atmosfera coinvolgente e popolare.



Intanto, nelle piazze del centro, si sviluppano iniziative per tutte le età: in piazza Tre Martiri il mercato serale degli Artigiani al Centro espone creazioni handmade, mentre in piazza Cavour i più piccoli diventano protagonisti con I Ricordi in Soffitta, dove possono scambiare e mostrare giochi e oggetti dell’infanzia.



A completare il quadro, le mostre aperte in città arricchiscono ulteriormente la serata, offrendo spunti che vanno dall’arte contemporanea alle esposizioni dedicate al territorio e agli artisti locali, molte delle quali visitabili anche in orario serale grazie alle aperture straordinarie del mercoledì.