A Santarcangelo torna la Festa dell’Unità, dieci giorni con politica, musica e gastronomia

Edizione dedicata agli 80 anni del voto alle donne

Dopo il lungo fine settimana di Canonica, con l’anteprima del Burraco Solidale che ha consentito di raccogliere e destinare 1330 euro a iniziative in favore del territorio, si rinnova l’appuntamento con la Festa dell’Unità di Santarcangelo, la più importante sul panorama provinciale con i suoi dieci giorni di svolgimento all’Area Campana che quest’anno diventa FestUnità di tutto il Pd provinciale, propone un ricchissimo calendario di incontri, confronti, concerti, musica, stand gastronomici e momenti di svago fra venerdì 21 e domenica 30 agosto. E ha una dedica particolare agli 80 anni di diritto di voto delle donne con tanto di magliette dedicata “Nata con il voto alle donne. Festeggiamo 80 anni di Repubblica” che sarà indossata nei vari stand.

“Nel ringraziare la segreteria santarcangiolese e i tantissimi volontari che sono al lavoro da settimane e sono il cuore pulsante dell’evento, tutte le persone e gli sponsor che ci consentono di portare avanti una tradizione che si rinnova anno dopo anno e i Giovani Democratici per il contributo di idee e azioni, non possiamo che evidenziare l’importanza che riveste la Festa dell’Unità in un momento storico come questo: abbiamo una grande responsabilità come Partito Democratico, ricercare il confronto più ampio in un clima dialettico, costruttivo e di interesse comune, rinsaldare un clima solidale, ricordando che prima di tutto è importante ciò che ci unisce per combattere le diseguaglianze e dar valore a un’Europa oggi in preda a difficoltà e divisioni. Il Pd ha un ruolo importante nella politica e nella società, deve diventare sempre più un punto di riferimento e coltivare la capacità di ascolto, confronto e riflessione: è la passione l’arma della nostra compattezza, la nostra forza è l’essere l’espressione della comunità” commentano la segretaria del Pd Provinciale Giulia Corazzi e quella del Pd Santarcangelo Paola Donini, che illustrano il fil rouge dei tredici incontri in dieci giorni che vedranno a Santarcangelo diversi esponenti della politica, dell’associazionismo e delle istituzioni locali e nazionali: “Abbiamo organizzato e messo in calendario diversi momenti di riflessione pubblica sui temi centrali per il presente e il futuro del nostro Paese per arrivare a coinvolgere e raggiungere tutti in un confronto aperto con la società civile che vada oltre i confini dl partito. Si partirà venerdì 21 alle 20 con “Contro la violenza online: da indignazione a cambiamento culturale” che, dopo i saluti dell’assessora regionale Roberta Frisoni avrà per protagonisti giornalista Lorenzo Tosa, la sindaca di Riccione Daniela Angelini e Lucrezia Iurlaro della campagna nazionale “Libere anche qui”. Sabato 22 alle 20.15 ecco invece “Costruire un Paese con i giovani” con il parlamentare Andrea Gnassi, il consigliere regionale della Lombardia Paolo Romano, il segretario dei Giovani Democratici di Bologna nonché responsabile organizzativo dei Giovani Democratici nazionale Paky Tiani, la consigliera regionale dell’Emilia-Romagna Laura Arduini e il capogruppo del Pd Imola Anna De Veridicis. Domenica 23 si proseguirà con “Segui le guerre, trovi il petrolio” con l’eurodeputata Annalisa Corrado. Lunedì 24 spazio a “Casa, coesione sociale e carovita: come costruire il futuro in un Paese che non cresce” con Irene Tinagli, eurodeputata Pd, e la sindaca di Cattolica Franca Foronchi. Martedì 25 sarà la volta di “Dei delitti e delle pene: i decreti sicurezza e la cultura illiberale” che vedrà dialogare la parlamentare responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, Giulia Fabini dell’associazione Antigone e la segretaria provinciale del Pd Rimini Giulia Corazzi. A metà settimana, mercoledì 26, porteranno i loro saluti il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, il segretario regionale Luigi Tosiani e la vicesegretaria Emma Petitti. Giovedì 27 focus su “La scuola pubblica primo presidio di uguaglianza”con il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti, l’assessora alla scuola di Reggio Emilia e componente della segreteria nazionale del Pd Marwa Mahmoud, la vicesindaca del Comune di Rimini Chiara Bellini e Samuele Rossi, studente del Liceo Monti di Cesena. Venerdì 28 sarà il giornalista e scrittore Gigi Riva a dialogare con la studentessa Greta Riva e la segretaria del Pd Santarcangelo Paola Donini sul tema “Dove va il mondo? Dialogo tra padre e figlia”. Sabato 29 il tema sarà invece “Come cambiano le città: isole di calore e nuove sfide urbane” e ad affrontarlo saranno il presidente di Legambiente Emilia-Romagna Davide Ferraresi, il segretario generale di Cittaslow International Pier Giorgio Oliveti, l’assessora all’urbanistica del Comune di Rimini Valentina Ridolfi e la parlamentare Pd Ouidad Bakkali in dialogo con Filippo Sacchetti, sindaco di Santarcangelo e presidente di Cittaslow International. Domenica 30 gran finale con “Il valore della sanità pubblica” che vedrà protagonisti il medico e senatore Pd Andrea Crisanti e il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori in dialogo con la consigliera regionale Pd Alice Parma. A questi momenti si accompagnano tre momenti pubblici del nuovo format “Quattro chiacchere al bar, incontri, idee, parole in libertà” in calendario invece alle 19. Domenica 23 si partirà con la presentazione de “Gli Stati Uniti d’Europa. un progetto possibile per noi e i nostri figli” con l’autore Luciano Natalini in dialogo con Edoardo Carminucci. Giovedì 27 il tema sarà “Assemblea Mediterranea” l’equipaggio di terra di Mediterranea Rimini con testimonianze delle Missione #26 Med4Ukraine in dialogo con Yousra Alaija. Per finire Sabato 29 con la presentazione di “Scusate se vi parlo ancora G8 di Genova”con l’autore e giornalista Lorenzo Guadagnucci, in dialogo con Iustina Mocanu, Responsabile di Amnesty International Emilia-Romagna”.

IL PROGRAMMA

Oltre ai momenti di approfondimento politico sui temi di attualità, ogni sera saranno in calendario appuntamenti musicali, non mancheranno pesca, tombola, spettacoli a ingresso gratuito e la canonica offerta degli stand gastronomici della tradizione con self service aperto anche a pranzo nelle due domeniche.

L’immancabile momento dedicato alle sette note e al ballo folk si aprirà alle 21.15 e vedrà esibirsi venerdì 21 “Tonino 3000”, sabato 22 l’orchestra “La Nuova Romagna Folk”, d𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖𝑐𝑎 23 l’orchestra “Davide Salvi”, l𝑢𝑛𝑒𝑑𝑖’ 24 lo 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑜 della 𝑆𝑐𝑢𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑖 𝐵𝑎𝑙𝑙𝑜 “Rimini Dance”, m𝑎𝑟𝑡𝑒𝑑ì 25 l’orchestra “Luca Bergamini”, m𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙𝑒𝑑ì 26 la “Max Pezzali Tribute Band”, g𝑖𝑜𝑣𝑒𝑑ì 27“L’Italian Women Tribute”, v𝑒𝑛𝑒𝑟𝑑ì 28 lo 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒 “Music Colors Rock’n’roll’", s𝑎𝑏𝑎𝑡𝑜 29 l’orchestra “Profumo di Romagna” e infine d𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖𝑐𝑎 30 l’orchestra “David Pacini”.