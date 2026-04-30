A Santarcangelo un seminario di psichiatria analitica con il dottor Ugo Amati in biblioteca

Dal 4 maggio un ciclo di incontri gratuiti dedicati al confronto su istituzione, alienazione e transfert nella pratica psichiatrica

Prenderà il via lunedì 4 maggio alle ore 18:30, presso la Biblioteca di Santarcangelo di Romagna, il primo seminario di psichiatria analitica dal titolo “La psichiatria alla ricerca di una fonte”, condotto dal Dott. Ugo Amati.

L’incontro inaugurale avrà una durata di circa trenta minuti e sarà dedicato a discutere collegialmente modi, tempi e contenuti di un’iniziativa aperta a chiunque sia interessato a partecipare. Sulla base delle adesioni e della disponibilità logistica della Biblioteca, verrà successivamente definito un calendario di incontri.

Il Dott. Amati, forte di una lunga carriera e di una formazione nell’ambito della psicoterapia istituzionale legata all’insegnamento di Jacques Lacan – da cui è stato analizzato a cavallo degli anni Settanta – intende condurre queste “conversazioni” anche in autunno, con l’obiettivo di invitare specialisti del settore a livello internazionale.

I primi incontri, previsti tra maggio e giugno, saranno gratuiti e propedeutici a un impegno più strutturato. Al centro del dialogo vi saranno alcuni concetti fondamentali che il Dott. Amati porterà idealmente nella propria “valigetta del mestiere”: istituzione, alienazione e transfert, declinati nella pratica concreta.

La psichiatria attraversa oggi una fase critica, evidente da numerose testimonianze. Il rapporto tra psichiatria e psicoanalisi, a suo avviso, è molto più stretto di quanto comunemente si creda, e merita pertanto di essere ripensato al di là del discorso prevalente.

Le persone interessate a partecipare al seminario sono invitate a lasciare i propri dati presso la Biblioteca di Santarcangelo di Romagna o presso la proloco.