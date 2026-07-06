A Spass Discover Romagna by Bus”, da Rimini due escursioni tra Valmarecchia, storia e tradizioni

In programma l’8 e il 9 luglio i tour verso San Leo, Pennabilli e Verucchio

Prosegue il viaggio di “A SPASS – Discover Romagna by Bus”, il progetto che fino al 10 settembre accompagna residenti e turisti alla scoperta delle eccellenze dell'entroterra romagnolo attraverso un ricco calendario di escursioni guidate. Anche nella settimana da lunedì 6 a domenica 12 luglio il programma propone nuove esperienze tra borghi storici, paesaggi naturali, tradizioni enogastronomiche e luoghi simbolo della Romagna, con partenze dalle principali località della costa.

l programma della settimana da lunedì 6 a domenica 12 luglio

Partenze da Cattolica – Misano Adriatico – Riccione

Tra gli appuntamenti in programma spicca "Misano Adriatico e Coriano. Una terra di campioni", in calendario giovedì 9 luglio, dalle 9 alle 13. L'itinerario conduce i partecipanti alla scoperta del Misano World Circuit Marco Simoncelli e del Museo Marco Simoncelli di Coriano, due luoghi simbolo della passione motoristica romagnola. La mattinata sarà completata da una degustazione di prodotti tipici, per un'esperienza che unisce sport, memoria e tradizioni del territorio.

Partenze da Gatteo Mare – Cesenatico

Sempre giovedì 9 luglio, dalle 9 alle 13, sarà la volta di "Longiano e Roncofreddo. Due borghi sospesi nel tempo". Il percorso porterà i visitatori nel centro storico di Longiano, con la visita al Museo di Arte Sacra e al Museo del Territorio, per poi raggiungere la Casa dell'Upupa e il Castello di Sorrivoli, dove è prevista una degustazione di prodotti tipici locali immersi nel suggestivo paesaggio collinare.

Partenze da Rimini

Il territorio della Valmarecchia sarà protagonista con due proposte. Mercoledì 8 luglio, dalle 9 alle 18.30, è in programma "San Leo e Pennabilli. L'anima poetica del Montefeltro", un'intera giornata tra la maestosa Rocca di San Leo, i racconti legati a Cagliostro e il percorso diffuso dedicato a Tonino Guerra a Pennabilli, con pranzo e degustazioni di prodotti del territorio.

Giovedì 9 luglio, dalle 9 alle 13, spazio invece a "La doppia anima di Verucchio", itinerario che ripercorre le origini della civiltà villanoviana attraverso il Museo Archeologico, il centro storico e la Rocca Malatestiana, con una degustazione finale dedicata alle eccellenze locali.

Partenze dai Lidi Ravennati

La natura dell'Appennino romagnolo sarà al centro di "Santa Sofia e Ridracoli. Lo specchio azzurro dell'Appennino", in programma mercoledì 8 luglio, dalle 9 alle 18.30. L'escursione accompagnerà i partecipanti alla scoperta della Diga di Ridracoli, con navigazione in battello elettrico sul lago, visita all'IDRO Ecomuseo delle Acque, pranzo con prodotti tipici e passeggiata guidata nel parco fluviale di Santa Sofia, tra natura, tradizioni e artigianato locale.

Partenze dai Lidi di Comacchio

Infine, giovedì 9 luglio, dalle 9 alle 13, torna "Parco del Delta del Po e Comacchio. La piccola Venezia del Delta", un itinerario dedicato al patrimonio naturalistico e storico del Delta del Po. La visita prevede una passeggiata nel centro storico di Comacchio, la navigazione tra le Valli di Comacchio e gli antichi casoni da pesca, con la possibilità di osservare i fenicotteri rosa e concludere l'esperienza con una degustazione di prodotti tipici del territorio.