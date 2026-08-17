A Spass, nuovi itinerari alla scoperta dell’entroterra romagnolo

Dal 17 al 23 agosto borghi, vino, archeologia, artigianato, sapori e musica, con partenze dalla Riviera

Prosegue il viaggio di “A SPASS – Discover Romagna by Bus”, il progetto che fino al 10 settembre accompagna residenti e turisti alla scoperta delle eccellenze della Romagna attraverso un ricco calendario di escursioni guidate, con partenze dalle principali località della Riviera. La settimana dal 17 al 23 agosto propone nuovi itinerari tra Valle del Savio, Valmarecchia ed entroterra riminese, con esperienze dedicate a cultura, paesaggio, vino, archeologia, artigianato e prodotti tipici.

La novità: A SPASS incontra Borgo Sonoro a Mercato Saraceno



Tra gli appuntamenti della settimana spicca una novità assoluta: “A SPASS Speciale Borgo Sonoro”, in programma giovedì 20 agosto a Mercato Saraceno, con partenza da Cervia e Milano Marittima. Una nuova formula sperimentale che unisce la scoperta delle eccellenze enogastronomiche dell’entroterra a una serata di musica dal vivo. La prima parte della serata sarà dedicata alla vocazione vitivinicola di Mercato Saraceno, riconosciuta “Città del Vino” dal 2022. L’esperienza prenderà il via in una cantina del territorio, dove sarà possibile conoscere da vicino una tradizione costruita tra colline e vigneti e scoprire alcuni dei suoi vini più rappresentativi: dal Sangiovese DOC al Trebbiano, dal Cabernet Sauvignon DOC al Famoso DOC, vitigno autoctono recuperato e diventato una delle espressioni identitarie della valle. La visita si concluderà con una degustazione di vini del territorio. Terminata l’esperienza in cantina, A SPASS farà tappa a Montecastello per entrare nel cuore della rassegna Borgo Sonoro. Alle 21.15 spazio al concerto del Rossella Cappadone Quartet, protagonista di “Un filo di trucco, un filo di tacco”, spettacolo-tributo dedicato a Ornella Vanoni e al repertorio di una delle voci più riconoscibili della canzone italiana.

Una proposta nuova per A SPASS, che per l’occasione sperimenta l’incontro tra il format delle escursioni guidate e una rassegna culturale del territorio, costruendo un’unica esperienza tra vino, paesaggio e musica. Un modo diverso di vivere l’entroterra romagnolo anche nelle ore serali, partendo direttamente dalle località della Riviera.

Da Cervia e Milano Marittima a Mercato Saraceno, tra vini e antichi cammini



Mercoledì 19 agosto A SPASS fa tappa a Mercato Saraceno, con partenza da Cervia e Milano Marittima, per l’esperienza “Vini e pellegrini”. Una mattinata nel cuore della Valle del Savio, territorio in cui i vigneti si intrecciano agli antichi percorsi dei pellegrini. Il tour parte dalla Pieve di San Damiano e prosegue a Palazzo Dolcini e nel centro storico, prima di raggiungere una cantina del territorio. Qui i partecipanti potranno conoscere la tradizione vitivinicola di Mercato Saraceno, “Città del Vino” dal 2022, e concludere la visita con una degustazione delle eccellenze locali, dal Sangiovese all’Albana e agli altri vitigni della valle.

Da Gatteo Mare e Cesenatico a Longiano e Sorrivoli, tra arte e sapori



Giovedì 20 agosto, con partenza da Gatteo Mare e Cesenatico, il viaggio conduce a Longiano e Sorrivoli. La prima tappa sarà nel centro storico di Longiano, con la visita al Museo di Arte Sacra e al Museo del Territorio, custodi della storia e dell’identità culturale del borgo. L’itinerario proseguirà verso Sorrivoli con la Casa dell’Upupa, casa-museo dell’artista Fioravanti, per concludersi nella corte esterna del Castello di Sorrivoli con una degustazione di prodotti tipici di un’azienda agricola locale.

Da Rimini a Verucchio, viaggio tra Villanoviani e Malatesta



Sempre giovedì 20 agosto torna “La doppia anima di Verucchio”, con partenze da Rimini. Il percorso inizierà dal Museo Archeologico, dove sono conservate le testimonianze della civiltà villanoviana e il celebre trono ligneo, per poi proseguire tra i vicoli del borgo. Tappa finale alla Rocca Malatestiana, simbolo della signoria dei Malatesta e straordinario punto panoramico sulla Valmarecchia. A chiudere la mattinata sarà una degustazione di prodotti del territorio, raccontati direttamente dai produttori locali.

Da Riccione, Misano e Cattolica a San Giovanni in Marignano e Montegridolfo



Da non perdere un’intera giornata alla scoperta di due dei Borghi più Belli d’Italia in programma il 20 agosto, con partenze da Riccione, Misano Adriatico e Cattolica. La mattinata sarà dedicata a San Giovanni in Marignano, il “Granaio dei Malatesta”, con visita al centro storico, alla Chiesa di Santa Lucia e al Teatro Massari. Spazio anche alle tradizioni, con attività artigianali, show cooking dedicato alla piadina e degustazioni. Nel pomeriggio trasferimento a Montegridolfo, con visita al borgo e al Museo della Linea Gotica, laboratorio dedicato alla lavorazione e alla stampa su tessuto e assaggi di prodotti locali, tra cui olio Evo Dop e gelato all’olio extravergine.

Da Bellaria-Igea Marina a Poggio Torriana, tra il mistero di Azzurrina e antichi mestieri



Atmosfere serali e leggende sono invece al centro dell’experience in programma giovedì 20 agosto a Poggio Torriana, con partenza da Bellaria-Igea Marina. Il viaggio porterà i partecipanti al Castello di Montebello, conosciuto anche come Castello di Azzurrina, per una visita tra storia e mistero nell’ora del tramonto. Seguiranno una tappa al Museo del Miele, con degustazione, e un momento conviviale nella Piazzetta dei Tigli di Torriana. La serata si concluderà con la visita al Laboratorio della Tessitura, alla scoperta di un’antica tradizione artigianale ancora viva sul territorio.

Per informazioni e prenotazioni:

https://www.visitromagna.it/aspass



