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Arresto cardiaco fatale, turista muore nelle acque di Bellaria Igea Marina

L'uomo, originario di Bologna, è stato soccorso. Vani i tentativi di rianimazione

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
16 agosto 2026 15:25
Arresto cardiaco fatale, turista muore nelle acque di Bellaria Igea Marina - Decesso sulla spiaggia ARCHIVIO
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Bellaria Igea Marina
Cronaca
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Un 70enne di Bologna è morto questa mattina (16 agosto) nelle acque all'altezza del bagno 92 di Bellaria Igea Marina. L'uomo, un turista, è stato probabilmente vittima di un malore ed è finito in arresto cardiaco. Alle 11.30 il marinaio di salvataggio è intervenuto per soccorrere l'uomo, riportandone il corpo a riva. Vani i tentativi di rianimazione operati per circa mezz'ora dal personale del 118. Sul posto anche il personale della Capitaneria di Porto.

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