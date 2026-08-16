Rimini, la denuncia di un negoziante: "Da via Pascoli fino a Rivazzura, qui è sempre peggio"

Dopo l'ennesimo episodio, Paolo Vidale, titolare di Bike Tour, racconta i disordini nella zona mare. "Ci hanno lasciato soli. Ieri hanno danneggiato una delle mie Vespe"

Da via Pascoli fino a Rivazzurra, passando per il tratto di lungomare dove ogni estate arrivano migliaia di turisti: "qui è sempre peggio". A dirlo è Paolo Vidale, titolare di Bike Tour Rimini, attività di noleggio biciclette e moto in viale Regina Elena. "Ogni giorno c'è qualcosa. Gente che si corre dietro, gente che urla, ne succedono di tutti i colori", racconta. Secondo Vitale, la situazione cambia soprattutto tra il venerdì e la domenica pomeriggio. "Durante la settimana c'è un turismo nella decenza, ma dal venerdì alla domenica pomeriggio è un disastro".

A suo dire, il problema riguarda anche il modo in cui la zona viene percepita dai turisti. Vidale racconta di parlare spesso con i clienti stranieri che arrivano nel suo negozio e riferisce di aver raccolto diverse lamentele sul caos della zona. "Mi dicono sempre che in questa zona c'è tanta confusione". E qualcuno gli avrebbe confidato di non voler più tornare a Rimini.

È in questo contesto che Vidale racconta l'episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 15. Era in negozio quando ha sentito una donna urlare sul marciapiede. È uscito per capire cosa stesse accadendo e ha visto quest'ultima correre dietro a un'altra persona. Pensando che potesse aver subìto un furto, ha cercato di intervenire. "L'ho raggiunta e le ho detto di calmarsi e che avremmo sistemato ogni cosa". La donna però, si sarebbe girata verso di lui insultandolo e inveendo contro di lui.

Vitale è quindi rientrato nel negozio. Ma pochi minuti dopo, secondo il suo racconto, la donna sarebbe tornata davanti all'attività continuando a urlare e insultandolo nuovamente. Poi avrebbe preso una delle Vespe che Vidale utilizza per il noleggio e l'avrebbe fatta cadere a terra, danneggiandola. A quel punto Vitale ha chiamato la polizia. La donna è stata fermata e identificata. Il commerciante riferisce inoltre di aver assistito ad altri comportamenti aggressivi, tra cui sputi verso gli agenti e un tentativo di strappare la bandiera italiana esposta fuori dal negozio. Sulla nazionalità della donna, Vidale non ha certezze. Racconta che durante l'intervento avrebbe detto alla polizia di essere moldava, ma precisa di non poterlo verificare. Il danno, intanto, resta. "Adesso ho una Vespa danneggiata, ferma, con cui non posso lavorare perché ovviamente non è possibile noleggiare". Vidale annuncia quindi che presenterà denuncia per quanto accaduto.

L'episodio, per il commerciante, è però soltanto l'ultimo di una serie. "Da Pascoli in poi, fino ad arrivare a Rivazzurra è veramente diventata terra di nessuno", sostiene. E punta il dito anche contro la mancanza di controlli: "L'amministrazione ci ha completamente lasciato soli, perché qui non ci sono controlli". Vidale non nasconde la rabbia per una situazione che, a suo giudizio, rischia di danneggiare anche chi vive di turismo. "Non si può lasciare andare una parte di città in questo modo".