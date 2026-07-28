A Verucchio la magia delle voci dell’Ensemble Kima nella Rocca Malatestiana

Giovedì 30 luglio la rassegna “Fra Musiche e Luoghi in Valmarecchia” ospita il gruppo svizzero con lo spettacolo “La voce degli animali”

La rassegna estiva Fra Musiche e Luoghi in Valmarecchia, che sta raccogliendo ampi consensi di pubblico e critica, propone il suo primo appuntamento a Verucchio. Giovedì 30 luglio, alle ore 21:15, nella suggestiva cornice della Rocca Malatestiana, sarà protagonista l’Ensemble Vocale KIMA, proveniente da Basilea (Svizzera), con un programma raffinato e al tempo stesso ironico dal titolo “La voce degli animali”.

Un viaggio fantastico e sarcastico nell’animo umano, nel quale l’animale diventa simbolo, specchio e metafora delle molteplici sfaccettature dell’uomo. L’agnello, la fenice, l’aquila e il cigno incarnano ideali di innocenza, elevazione e bellezza ai quali l’essere umano tende. Nella musica la voce si trasforma, evocando il mondo animale per raccontare ciò che supera le parole: la ricerca dell’armonia, della luce e del senso.

Accanto alle immagini più nobili e spirituali emergono figure grottesche e inquietanti, capaci di rappresentare la corruzione, il potere deformato e le contraddizioni dell’umanità di ieri e di oggi. L’animale, sospeso tra gioco e rituale, mette così in evidenza l’assurdità e la fragilità dei comportamenti umani. Riso, straniamento e ripetizione diventano forme di conoscenza e di verità.

Attraverso i secoli, l’animale continua a essere uno specchio sensibile dell’uomo: attraversa il tempo senza perdere forza simbolica, rivelando di volta in volta l’ideale, la satira e la follia. Sono molteplici sfaccettature dell’umanità che la musica continua a esplorare, interrogare e far risuonare.

Dopo il successo e gli unanimi apprezzamenti raccolti lo scorso anno in Valmarecchia, l’Ensemble Vocale KIMA torna con una nuova proposta nella quale la purezza delle voci accompagnerà il pubblico in un’esperienza musicale capace di superare confini di epoca e stile.

KIMA, fondato nel 2023 su iniziativa di Ivana Sofia Ivanovic, l’Ensemble KIMA nasce dall’armonia artistica maturata tra i suoi musicisti durante gli studi presso la Schola Cantorum Basiliensis. Il giovane ensemble esplora i grandi repertori vocali attraverso un’interpretazione ispirata alla retorica musicale, caratterizzata da teatralità, libertà espressiva e ricerca stilistica. L’ensemble è attivo in importanti rassegne e festival europei.