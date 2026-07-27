Derapate alle rotonde, fermato 48enne: patente sospesa e multa

Gli agenti hanno inoltre accertato che viaggiava senza cintura di sicurezza

È stato fermato dalla Polizia locale di Gatteo un 48enne di Cesenatico sorpreso a derapare con la propria Bmw grigia in una rotatoria lungo la via Nazionale Adriatica. L'uomo, già segnalato da diversi cittadini per la guida pericolosa, è stato controllato venerdì mattina dopo essere stato visto affrontare la rotonda in controsterzo. Gli agenti hanno inoltre accertato che viaggiava senza cintura di sicurezza: per lui multa e sospensione della patente per sette giorni.